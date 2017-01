Todo-react sa kinatay na aso!

Hayan, nakiramay na rin si Heart Evangelista sa kontrobersyang nilikha ng pelikulang Oro.

Kanyang ni-repost sa Instagram account ng picture ng aso na kinatay sa festival movie at sinamahan ng caption mula kay Anna Cabrera, PAWS Executive Director.

Dog lover si Heart kaya ang reaksyon niya sa nangyari…

“Nakakahiya at nakakagalit. A life is a life and should never be trivialized for the sake of art or what have you. Such a shame!!!”

Nakisimpatiya rin ang followers ng Kapuso a­ctress sa kanyang sentimiyento. Nakiusap pa ang isa niyang follower na humingi ng tulong sa asa­wang si Sen. Chiz Escudero dahil hindi raw siniseryoso ang animal rights sa bansa.

Sa panig naman ni Carla Abellana na isa ring pet lover, inilabas niya ang screen shot ng script ng Oro kung saan nandoon ang linya tungkol sa pagpatay ng aso.

Heto naman ang mensahe niya: “To those irres­ponsible for the killing and butchering of an aspin in the movie, Oro – SHAME ON YOU. #NoToAni­malCruelty #AnimalCrueltyIsACrime #AmendedAnimalWelfareActRA8485 #AnimalCrueltyInOro.”

Paalala lang ni Carla sa gustong mag-pursue ng kaso, huwag itong basta iwan lang ‘pag na-file. Si­yempre kung walang complainant, magngangawa ka naman diyan sa cruelty sa hayop, wala ring kahihinatnan ang reklamo!

Kasalukuyang nasa Yuma, Arizona si Carla kasama ang boyfriend na si Tom Rodriguez.

O, wala bang mambabatas diyan na ipaglalaban ang karapatan ng mga hayop? Imbestigahan na ‘yan in aid of legislation!