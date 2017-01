Tito Sen vs Aiza: Condom war!

Naging kumplikado na ang umiinit nang debate sa plano ng Department of Health (DOH) na mamahagi ng condom sa mga mag-aaral sa high school matapos na magkasagutan ang itinuturing na mag-ama sa showbiz industry.

Ito’y matapos na patusin ng singer at National Youth Commission (NYC) chairperson Aiza Seguerra si Sen. Vicente Sotto III o “Tito Sen” sa mga kaibigan sa showbiz sa away nito kay Health Sec. Paulyn Ubial hinggil sa planong pamamahagi ng condom sa mga pampublikong paaralan.

Si Sotto ang itinuturing na ikalawang ama ni Aiza. Mula nang manalo bilang Little Ms. Philippines noong 1987 sa Eat Bulaga, inalagaan ng mga host na sina Tito, Vic Sotto at Joey de Leon si Aiza hanggang sa magkapangalan ito sa showbiz industry.

Subalit nitong Miyerkules, ibang Aiza na ang humarap kay Sotto matapos na sumali ito sa away ng senador kay Secretary Ubial.

Sa ipinoste nitong komento sa Facebook, pinaliwanag ni Seguerra na ang paglaki ng bilang ng HIV/AIDS sa kabataan, teenage pregnancy, at paglobo ng populasyon ang nilalabanan ng DOH kung kaya’t pinaplano nilang mamahagi ng condom.

“Hindi po ito haka-haka, Mr. Senator. These are facts. Based on science and research. Bilang gobyerno, responsibilidad natin na pangalagaan at protektahan ang ating constituents,” komento ni Seguerra.

“Matagal [nang] ipinagpaliban ang pagpapatupad ng RH dahil sa ‘beliefs’ ninyo and look where it has brought us,” banat pa niya.

“We have an epidemic here, A YOUTH EPIDEMIC, and it’s precisely because of this ‘sentiment of a conservative culture’ kaya lalong pataas ng pataas ang HIV,” paliwanag pa ng dating child star na ngayon ay isa nang transgender.

Sinupalpal naman ni Sotto si Seguerra sa ipinadalang text message sa ilang reporter.

“I do not know where they get their stats but the rise in HIV has never been attributed to sexual contact between students. The lead reason up to now is MSM (men having sex with men). I’d rather believe the former secretary of health than fledgling politicians,” diin ni Sotto.





Nilektyuran din ng senador ang dati niyang alaga sa pagsasabing kahit magsuot ng condom ang isang high school student, hindi siya makakasiguro na hindi sila mahahawaan ng HIV/AIDS.

Nang matanong kung nagtatampo ito kay Seguerra, sumagot si Sotto ng, “Hindi naman”, pero matalim ang mga sunod na mensahe nito.

“Baka nakalimutan na n’ya kung saan siya galing siguro. Mas nanaig sa kanya ‘yung pagka-bagitong pulitiko,” ani Sotto.