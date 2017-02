TINIMBANG NGUNIT KULANG — SEC. LOPEZ

Iginiit ni Environment Sec. Gina Lopez na binigyan nila ng pagkakataon para mapaliwanag sa resulta ng mining audit ang 23 ipinasarang mining firms, pero nakulangan sila sa paliwanag at depensa ng mga ­opis­yal ng minahan.

Sa inilabas na official statement ni Lopez­ patungkol sa kinukuwestiyong ‘due process’­ sa mi­ning audit ng ­Department of Environment and ­Natural Resour­ces (DENR), inisa-­isa nito ang mga puntos kung bakit napi­litan ­silang ikandado ang ope­rasyon ng 23 dambuhalang mining firms.

Katunayan, mismong ang kalihim umano ang personal na bumisita sa mga mining sites at nakipagdayalogo sa mga residente para matimbang ang ‘common good’ at pinag-aralang mabuti ang mga nakalap na impormasyon at dokumento.

Sinabi ng kalihim na ang bawat team ay binu­buo ng 10-12 kinatawan mula sa DENR, concerned government agencies, mga taong simba­han at mula sa civil ­society organizations.

Pagkatapos mabuo ang audit report ng bawat team, binigyan umano ng pitong araw na palugit ang mga kumpanya sa pamamagitan ng ‘show cause order’ para sagutin ang tanong at pagsisiya­sat ng DENR.

“We gave the companies seven days to res­pond to the results of the audit, providing a leeway for them to clear the issues that were raised. From their responses, further review was con­ducted for five months before relea­sing the results, ensuring that we ­followed the process meticu­lously,” wika ni Lopez.