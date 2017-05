TINANGGALAN NG TSAPA!

By Betchai Julian

Sinipa na sa Philippine National Police (PNP) ang mga police officials na sangkot sa pagkidnap at pagpatay sa Korean businessman na si Jee Ick Joo sa mismong loob ng Nation Headquarter ng pambansang pulisya sa Camp Crame.

Kinumpirma ni PNP Internal Affairs Service (IAS) Inspector General Atty. Alfegar Triambulo na dismissed from police service ang hatol kina Supt. Rafael Dumlao, SPO2 Ricky Sta. Isabel at SPO4 Roy Villegas.

Ayon kay Tirambulo, noong Marso pa natapos at nalagdaan ni PNP chief Director General Ronald dela Rosa ang rekomendasyon sa resulta ng imbestiganyon ng PNP-IAS laban sa tatlong pulis.

Ang tatlong pulis ay sinampahan ng kasong kidnapping at serious illegal detention dahil sa pagdukot at pagpatay kay Joo sa loob mismo ng Camp Crame

Samantala, dismissed from service rin ang naging desisyon ng PNP-IAS laban sa grupo ni Supt. Marvin Marcos na siyang nasa likod ng pagpatay kay dating Albuera Mayor Rolando Espinosa sa loob ng kulungan sa Leyte.