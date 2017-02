Tigil-Tokhang ikinatuwa ng UN Rapporteur

Ikinatuwa ni United Nations Special Rapporteur for Extrajudicial Killings Agnes Callamard ang pansamantalang pagtigil ng Oplan Tokhang ng Philippine National Police (PNP).

“A pause in the war on drugs is welcomed,” tweet ni Callamard sa social media.

Nag-ugat ito sa pagpatay ng Koreanong negosyante na si Jee Ick Joo na kinasasangkutan ng ilang aktibong pulis na nangyari sa loob ng headquarters ng PNP sa Camp Crame.

Militar vs police war nakaumang

Labanan sa pagitan ng militar at pulis ang pinangangambahang senaryo ni Senador Panfilo Lacson oras na itutuloy umano ni Pangulong Rodrigo Duterte ang plano nitong isabak ang militar sa paglilinis laban sa mga tiwaling pulis.

Itinuturing ng senador na mapanganib ang naturang plano ng Pangulo kung kaya’t mahigpit niya itong tinutulan.

“I stand up against it dahil magkakagulo tayo, kung ang mag-check sa pulis ay ‘yung military, you might end up having armed people, legitimate armed forces na naglaban-laban, hindi lang naman ‘yung AFP ang armed force, even the PNP is an armed force, kaya kung gagamitin ang military against the police. It’s very dangerous,” giit ni Sen. Panfilo Lacson.

Dahil dito, payo ni Lacson sa Pangulo na ikonsidera at muling pag-isipan ito ng mabuti dahil sa pa­nganib na idudulot nito.

“If I may give again unsolicited advice, mas maganda na i-rethink, i-reconsider ang instruction na ‘yun dahil very dangerous,” babala pa ni Lacson.

Tutol din ang senador sa planong pagbuhay sa Philippine Constabulary (PC) na aniya’y nagkaroon ng masamang reputasyon bukod sa hindi ito akma sa isinasaad ng 1987 Constitution.