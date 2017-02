TIGIL-PASADA NGAYON!

By Jun Tadios

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Tuloy ang nationwide transport strike ngayong araw ng grupong Samahan ng Tsuper at Operator ng Pilipinas Genuine Organization (STOP & GO) Transport Coalition.

Ayon kay Jun Magno, national president ng grupo, titiyakin nilang mararamdaman ng Department of Transportation (DOTr) ang himutok ng mga pasaherong mabubwisit sa limitadong masasakyan ngayong araw.

Target ng grupo na ibuhos ang welga sa Metro Manila kabilang ang Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Manila at iba pang lugar kung saan jeep ang pangunahing mass transportation ng mga estudyante at mga papasok sa trabaho.

Alas-sais pa lang ng umaga, may kanya-kanyang gimik na ng welga ang iba’t ibang transport group ayon sa Stop & Go para ipanawagan sa DOTr na ihinto ang planong pag-phaseout sa mga lumang public utility jeep (PUJ) at ibasura ang pahirap na requirements sa mga gustong kumuha ng prangkisa ng jeep.

Tutol ang grupo sa memorandum ng DOTr na dapat mayroong financial capabi­lity na P7 milyon ang isang operator ng PUV, habang P12 milyon naman sa operator ng UV Express bago sila bigyan ng prangkisa.

Giit ni Magno, sila ang may pinakamalaking koalisyon ng transport groups sa buong bansa kaya aasahan nilang mag-iiwan ng malaking epekto ang ikakasa nilang transport holiday.

12 ‘pick-up area’ sa QC

Gayundin, bumuo ng sub-task force group ang Quezon City Police District (QCPD) para siguruhing maseserbisyuhan ng transportasyon ang mga mapeperwisyong pasahero.

Pangunahing layunin nito na maiposte at mabantayan ng mga pulis ang ‘libreng sakay’ sa mga key points ng lungsod gaya ng Muñoz, Balin­tawak, Commonwealth-Litex, Commonwealth-IBP Road, Philcoa, Quezon Ave.-Centris, Welcome Rotonda, Tandang Sora-Commonwealth, Quirino Highway-Zabarte Road, Santolan-Crame, Aurora Blvd.-Annapolis at Timog-Tomas Morato.