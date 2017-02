Terorista kayo!

Matapos bisitahin ang burol ng tatlong sun­dalong pinatay ng New People’s Army (NPA) kamakailan sa Bukidnon, galit na sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon na isang teroristang grupo ang NPA at political arm nilang CPP/NDF.

“From now on, I will consider the CPP-NPA-NDF a terrorist group,” diin ni Pangulong Duterte sa harap ng mga pamil­yang naulila.

Sa naturang pagbisita ay ginawaran ng medalya at pagpupugay sina Cpl. Owen Yee, Pfc Pat Non at Pfc Niño Christopher Talabor, ang mga pinatay ng NPA sa Sitio Kaleb, Barangay Kibalabag, Malaybalay City, Bukidnon noong Pebrero 1.

Nauna nang ipinag-utos ng Pangulo kamakalawa ang pagpapatigil ng peace talks ng gobyerno sa CPP/NPA/NDF.

Ipinahahanap na rin ng Pangulo ang mga peace negotiators ng NDF na pansamantalang pinalaya nito para ibalik sa kulungan.

“They are in the wanted list, so I will alert the International Police to arrest them where they are because they are in [the] wanted list. I’ll cancel their passports,” babala ni Duterte.

Inihayag naman ni presidential peace adviser Jesus Dureza na handa silang sundin ang direktiba ng Pangulo sa suspensyon ng peace talks pero umaasa pa rin siyang mabubuksan muli ang usapan sa tamang panahon.