Teen rebel, patay sa giyera

ZAMBOANGA CITY — Napatay ng mga sundalo ang isang 16-anyos na rebeldeng komunista matapos na magsagupaan sa bayan ng Lakewood sa Zamboanga del Sur province.

Inanunsyo ito kahapon ng pulisya at kinilala ang nasawi na si Jaboy Pruto, na miyembro umano ng New People’s Army at residente ng naturang lugar. Naganap ang labanan sa Barangay Gasa kamakalawa matapos na maglunsad ng opensiba ang mga tropa ng 53rd Infantry Battalion.

Ayon kay Senior Superintendent Avelmar Renan Garambas, ang hepe ng pulisya, na 10 minuto lamang nagtagal ang sagupaan at nabawi rin ang bangkay ni Pruto. “Recovered from the encounter site is one cadaver identified as Jaboy Pruto, 16-years old, and a resident of Purok 1 in Barangay Matalang,” ani Garambas.

Hindi naman naglabas ng anumang pahayag ang NPA ukol sa pagkakasawi ng menor-de edad na miyembro nito, ngunit mahigpit ngayon ang seguridad sa nasabing bayan dahil sa posibleng paghihiganti ng NPA.