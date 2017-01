TEACHERS SUSUGOD SA M’CANANG

Susugurin ng mga public school teachers ang Palasyo ng Malacañang sa Biyernes, Pebredo 3, matapos tanggalin umano ang allowance na natanggap ng mga ito sa local government na nakakasakop sa kanila.

Ito ang inanunsyo nina ACT Teachers party-list Rep. Antonio Tinio at France Castro dahil imbes na dagdagan ang benepisyo ng mga public school teachers ay tinanggalan pa ang mga ito ng allowance.

Sa press briefing kahapon, sinabi ni Castro na naglabas ng Joint Circular No. 1 ang Department of Education, Department of Budget and Management (DBM) at Department of Interior and Local Government (DILG) na nagbabawal na sa mga Local Government Units (LGUs) na bigyan ng allowance ang mga guro sa kanilang nasasakupan.

“Nababahala ngayon ang kaguruan. Basically ay tatanggalin na ang allowance ng mga kaguruan natin mula sa LGUs,” pahayag ni Castro kaya susugurin umano ng mga ito ang Malacañang sa Biyernes.

Sa ngayon ay mayroong allowance ang mga public school teachers sa kanilang LGUs kung saan inihalimbawa ng mambabatas ang mga guro sa Quezon City na tumatanggap ng P2,000 kada buwan sa Quezon City Hall.

Hindi na nga nadadagdagan ang kanilang suweldo, mayroon pang dagdag na buwis, ngayon magbabawas naman ang allowance,” ani Castro bagay na hindi umano nila matanggap.

Hindi lang aniya sa Metro Manila epektibo ang circular dahil naka-address umano ito sa lahat ng provincial governors, city at municipal mayor, school division superintendents at iba pa.

Malaki aniyang kabawasan sa budget ng mga public school teachers sa National Capital Region (NCR) ang P2,000 na binabawi ng Palasyo ng Malacañang sa mga ito.