TEACHERS KAY SEC. BRIONES: ANO DAW?

“Anong sinasabi mong hindi underpaid ang mga public school teachers”?

Ito ang ibinatong tanong ni ACT ­Teachers party-list Rep. France Castro kay Department of Education (DepEd) Secretary Leonor ­Briones pahayag umano nito na hindi underpaid ang mga public school teachers.

Ginawa ni ­Castro ang pahayag matapos binitawan umano ni Brio­nes ang mga katagang “public school teachers are well-compensated which is far from the old notion that teachers are underpaid”, bilang pagtatanggol sa Joint Circular 1, series of 2017 na nagtatanggal sa allowance ng mga public school teachers sa mga local government units.

“It is extremely disappointing for the education secretary herself to be clueless on the ­real plight of public school teachers.,” ani Castro.

Bukod sa DepEd, ay signatory sa nasabing circular ang ­Department of Interior and Local Government (DILG) at Department of Budget and Management (DBM) na nagbabawal na sa mga LGU na bigyan ng ­allowance ang mga public school teachers.

Ayon kay ­Castro, nakakatanggap ng P2,000 kada buwan na ­allowance ang mga ­public school teachers sa LGU na nakakasakop sa kanila kaya malaking bagay umano ito sa mga guro na hindi kalakihan ang sinasahod.

Kailangan na kaila­ngan aniya ito ng mga public school teachers lalo na ang mga ­baguhan o Teacher 1 na ­suma­sahod lamang umano ng ­mahigit P19,000 kada buwan.

Dahil sa ganitong ­pananaw ni ­Briones, na­ngangamba ang mamba­batas na lalong walang mangyayari sa ­panawagan ng mga ­public school ­teachers na ­dagdagan ang kanilang sahod.