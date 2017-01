Tax reform package inilatag

Sinimulan nang tala­kayin ng House ways and means committee ang tax reform package na isinusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte na simulang ipatutupad ngayong taon kasama na rito ang pagpataw ng excise tax sa petroleum products, pagbili ng sasakyan at pagbaba ng personal income tax.

Kasama sa reform sa pagbubuwis ang pagpapababa ng income tax depende sa bracket ng sahod kung saan ang mga sumusweldo ng P250,000 kada taon ay wala nang income tax. Magpapataw rin ng mataas na excise tax sa produktong petrolyo pero gagawing staggered ang implementasyon nito na sisimulan sa July 1, 2017 hanggang sa Enero 2019.

Lahat ng magiging panalo ay bubuwisan na rin, tulad sa lotto at iba pang games ng Philippine Charity Sweepstakes na papatawan ng buwis basta ang magiging panalo ay P10,000 pataas.

Libre naman sa buwis ang mga winnings na P10,000 pababa.

Ang mga donation o regalo na lalagpas ng P100,000 ay papatawan din ng 6% buwis.

Magiging pabigat na rin ang pagbili ng bagong sasakyan dahil kung maipapasa ang Tax Reform ng Duterte Administration ay papatawan pa ng tax ang presyo nito.

Base sa bracket batay sa halaga ng sasakyan ang magiging tax ay:

Up to P600,000 –4 % mula sa dating 2 percent; over P600,000 to P1.1 million – P24,000 plus 40% of value in excess of P600,000 (from the current P12,000 plus 20 percent); over P1.1 million to P2.1 million – P224,000 plus 100% of the value in excess of P1.1 million (from the current P112,000 plus 40 percent); over P2.1 million – P1.24 million plus 200 percent of value in excess of P2.1 million (from the current P512,000 plus 60 percent).