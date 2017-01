Tax hike sa beauty products dapat!

Imbes na pag-initan ang buwis sa mga produktong petrolyo, iminungkahi ng isang miyembro ng Mababang Kapulungan ng Kongreso na taasan na lamang ang buwis ng multi-bilyong beauty industry sa bansa.

Ayon kay Ako Bicol partylist Rep. Rodel Batocabe, hindi masasaktan ang lahat ng mamamayan kung ang Philippine beauty industry ang patawan ng mas mataas na buwis.

Sa ngayon ay tinatayang P200 bilyon ang beauty industry sa bansa na nananatiling ungregulated at habang tumatagal ay lumalaki ito dahil sa pagpapaganda ng mga tao.

“Since 2011, the Philippine market has observed a steady rise in beauty and cosmetic sales due to the increased demand among both male and female consumers with the developing mindset that beauty and cosmetic products are now a necessity rather than a luxury, which is mostly credited to aggressive marketing campaigns in various platforms,” ani Batocabe.

Dahil dito, nais ng mambabatas na gawing 30% ang 20% excise tax na kinokolekta sa bawat pabango at mga kolorete sa mukha na kung gagawin ay tanging ang mga beauty conscious lang ang magpapasan kumpara sa langis na lahat ay magpapasan.

Ang tax hike sa pet­rolyo ay siguradong magdudulot ng pagtaas ng pamasahe, presyo ng pangunahing bilihin, mga serbisyo publiko tulad ng kuryente at tubig, at iba pang basic needs hindi lamang ng mga mayayaman kundi ng mga mahihirap.