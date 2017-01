Tatad baka mauna pa! — PDU30

By Aries Cano

To the rescue rin ang ilang opisyal ng Palasyo ng Malacañang para pasinungalingan ang naglabasang ulat na nagtungo ng China si Pangulong Rodrigo Duterte noong holiday season at diumano’y nagpagamot sa kilalang cancer hospital doon.

“It’s not true,” tugon ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Martin Andanar nang hingan ng reaksyon ng Abante sa isyung pinaputok ni da­ting Sen. Francisco ‘Kit’ Tatad sa kanyang kolum sa pahayagang The Manila Times.

“Sabi ni Presidente (Rodrigo Duterte) baka mauna pa si (ex-Sen. Kit) Tatad,” ayon kay Andanar.