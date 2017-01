TANIM-SHABU KAKALKALIN!

Hawak na ngayon ng Philippine National Police (PNP) ang kopya ng CCTV footage ng ‘tanim-shabu’ na ipinakita ni Sen. Panfilo Lacson sa Senate hearing kamakalawa. Desisido ang pambansang pulisya na kalkalin ang bagong modus na ito ng mga tiwaling kabaro.

Ayon kay PNP spokesperson Col. Dionardo Carlos, pagkatapos ng hearing ay agad umanong kinausap ni PNP chief Director General Ronald ‘Bato’ dela Rosa si Lacson para humingi ng kopya ng video.

Sinabi ni Carlos na iimbestigahan na ito ng PNP para matukoy kung saan ito nangyari at kung sinu-sino ang mga pulis na nakita sa video footage. “Immediately after the hearing nakipag-usap si chief PNP kay Sen. Lacson para makahingi ng kopya ng CCTV, para magawan ang aksyon, masimulan ang imbestigasyon at mapanagot ang mga pulis na nasa CCTV footage,” sinabi ni Carlos.

Ayon kay Carlos, malinaw sa kuha ng CCTV na may mga paglabag ang mga pulis lalo pa at hindi sila nakasuot ng tamang uniporme habang nagaganap ang raid.

Kinakailangan aniyang naka-general office attire ang mga pulis kapag nagsasagawa ng police operations.

Kung totoo rin aniyang mga tauhan ng Special Operations Task Group (SOTG) ang mga pulis na nakita sa video ay nasa mga provincial o ‘di kaya ay district level ang mga ito.

Sa nasabing video, sinalakay ng hindi unipormadong mga pulis ang isang establisim­yento, pinalipat ng kwarto ang mga empleyado at saka naghalughog sa mga mesa.

Nakita pa ang isang pulis na may kinuha sa kanyang backpack at saka may pinaglalagay sa mga mesa.

Ayon pa kay Lacson, ang tanim-shabu ay ginawa diumano ng SOTG agents sa isang pribadong opisina noong Oktubre 26, 2016 kung saan ‘nakakuha’ o kumita diumano ng P9 milyon mula sa kumpanya ang raiding team sa naturang operasyon.

Stop Tokhang now!

Dahil sa nakakaalarmang ‘tanim-shabu’, nagkakaisang hiniling ng mga senador at maging ng ilang kongresista ang agarang suspension ng Oplan Tokhang ng PNP.





“PNP should consider a halt of Oplan Tokhang until they have cleansed their ranks,” ani Senate Majority Leader Vicente Sotto III.

“I urge PNP Chief Ronald dela Rosa to at least suspend this aggressive style as they clean up their ranks of all bad elements and re-instate internal discipline,” giit din ni Sen. Risa Hontiveros.

Sa Kamara, “Dapat itigil muna itong Tokhang dahil pinagsasamantala itong kampanya ng ilang masasamang pulis. Kung magpatuloy ito, mawawalan na ng tiwala ang mga taong bayan sa pulis at hihina ang laban sa droga,” pahayag naman ni Ifugao Rep. Teddy Baguilat.

Si Isabela Rep. Rodito Albano naman ay hindi na nagulat sa ipinakitang CCTV footage ni Lacson at sinabing, “Nangyayari naman ‘yan… Dapat itokhang din ng Pangulo (Rodrigo Duterte) ang mga ‘yan.”

Pahayag naman ni Buhay partylist Rep. Lito Atienza, “Matagal na akong sumisigaw. Madalas pulis ang problema. Kailangang pinag-isa ang paglaban sa mga tiwaling pulis at drug pushers.”

Naniniwala naman si Akbayan partylist Rep. Tom Villarin na ang ipinakita ni Lacson na video ay ‘tip of the iceberg’ lamang dahil “common knowledge na ang planting of evidence” subalit hinahayaan ng pamunuan ng PNP kaya nagmama­labis ang mga masasamang pulis.

Kahapon ay hinamon din ni Sen. Gregorio Honasan si Dela Rosa na purgahin ang mga salot sa PNP na siyang sumisira sa buong organisasyon.