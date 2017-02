Tangkang pagpatay sa Pinay at anak nabunyag

Inaresto ang isang Amerikano makaraang akusahang nagtangkang ipapapatay ang sariling asawang Pinay at anak na babae kapalit ng insurance money sa Washington, USA.

Sa ulat, dinakip si Jeffery Lytle, 42-anyos, ng Monroe, Washington matapos na aksidenteng maligaw ang text message nito sa planong pagpatay sa sariling may-ina, sa dating amo ng una.

Ayon sa Snohomish County Prosecuting Office, nagpadala ng text message ang suspek sa isang nagngangalang Shayne, isang hitman para patayin ang Pinay na si Rhoda Mee Funtanilla Lytle at anak nitong 4-anyos na babae.

“Hey Shayne how’s it going. You remember you said that you would help me kill my wife. I’m going to take you on that offer,” nakasaad sa text message ng suspek.

Binanggit din umano ng suspek ang life insu­rance ng asawa nito sa halagang $1 milyon at $.5 milyon naman sa anak nitong paslit na paghahatian umano ng mga ito.

Sakaling natuloy umano ang plano ay palalabasin na ang pagpatay sa mga biktima ay dahil sa pagnanakaw o aksidente.

Nang matanggap ni Robert Alexander, dating employer ni Lytle ay agad itong tumawag sa 911 at isinumbong ang planong ‘murder-for-hire’ text sa mga awtoridad.

Dito ay naaresto ang suspek at kinasuhan.