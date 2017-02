Tamang-duda sa OSG

By Boyet Jadulco

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Tamang-duda ang isang senador sa hakbang ng Office of the Solicitor General (OSG) na ipawalang-sala ang pork barrel queen na si Janet Napoles sa conviction nito sa kasong serious illegal detention case kay Benhur Luy, ang whistleblower ng multi-million peso pork barrel scam.

Nagtataka si Sen. Francis “Kiko” Pangilinan, presidente ng Liberal Party (LP), na sa dinami-dami ng kasong maaaring hawakan ng OSG, ang kaso pa ni Napoles ang naisip nilang pakialaman.

“Kataka-taka ang kilos ng SolGen. Sa dinami-dami ng kasong nakabinbin sa OSG bakit ito ang binibigyan ng panahon? Kaduda-duda ito,” diin ni Pangilinan.