TALBOG!!!: Thea Tolentino, todo sa pang-a-akit kay Kristoffer!

Kaabang-abang talaga ang mga susunod na eksena sa GMA Afternoon Prime series na Hahamakin Ang Lahat.

Lahat kasi ng mga bida nito – sina Joyce Ching, Kristoffer Martin at Thea Toletino ay todo ang pag-level up as they take off sa kanilang pa-tweetums roles.

In fact, si Thea nga, ginulat na naman kami sa pang-aakit na ginawa niya kay Kristoffer Martin, na siyang gumaganap bilang si JunJun, sa nasabing serye. Kitang-kita nga ang ang pagiging sexy ng aktres.

Sa serye kasi hindi titigilan ng dalaga si Junjun hanggang hindi niya nakukuha ito mula kay Rachel.

Ano na nga kaya ang mangyayari sa pamilya nila ngayong nangingibabaw ang inggit at selos? Yan ang dapat abangan sa nakaantig na kwento ng Hahamakin Ang Lahat.

Gloria Romero, nakatutok kina Lovi-Tom-Max!

Achievement unlocked para kay Tom Rodriguez na malaman na sinusubaybayan ng veteran actress na si Ms. Gloria Romero ang kanilang series na Someone To Watch Over Me nila nina Lovi Poe at Max Collins.

Para kasi sa aktor, iba si Tita Glo when it comes to acting. Kaya sobrang tuwa niya nang malaman na sinusubaybayan talaga ito ng aktres.

“That’s one of the biggest compliments I’ve ever heard.

In fact, si Tita Luz (Valdez) who plays Tita Rose here in the show, told us about it when si Tita Gloria (Romero) said nga na she watched one particular episode, one particular scene, (and she said that) she really enjoyed watching the show,” sabi ni Tom.

Nar Cabico, may hiling para sa mga kaibigan…

It was a year that was talaga para kay Nar Cabico. Pagkatapos niya kasing manalo bilang grand winner sa Superstar Duets, ngayon ay makakasama pa siya sa upcoming local TV adaptation ng GMA Network sa Korean hit series na My Love From The Star with Jennylyn Mercado and Gil Cuerva.





Ayon kay Nar, wala na siyang ibang mahihiling pa para sa sarili. Instead, he’ll use his wish para sa kanyang mga kaibigan.

Sabi ng multi-talented artist, “This year has been really kind for me. I’ve done so many things and blessings kept coming my way so I think what I can ask for Christmas is for my close friends who are struggling, that they may also experience what happened to me because their situation also affects me, I would like us all to have the same blessings I’m experiencing right now.”

Ryza Cenon, hindi na ‘bibitawan’ ni Cholo Barretto!

Kahit na nang-aagaw siya ng asawa bilang si Georgia sa Ika-6 Na Utos, it cannot be denied na nabihag na ang puso ni Kapuso actress Ryza Cenon ni Pocholo Barretto.

Kaya nung birthday ng dalaga, maraming netizens ang kinilig sa greeting na ginawa ng binata.

Sa kanyang Instagram post, dinaan ni Pocholo sa kanta ang mensahe sa dalaga. “Kuuuuuung walaaa kaa ng maintidihan… kuuuuung walaaaa ka ng makaaaapitan.

Kapit Lang sakin, kumapit lang sakin. HINDIIII KITAAAA BIBIIITAWAAAN. Happy birthday, love. #PinakantaKoDinSilangLahat”