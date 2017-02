TALBOG!!!: DIEGO, ‘DI DAPAT TULARAN NG MGA KABATAAN!

Hindi ako sang-ayon sa mga pinost ni Diego Loyzaga tungkol sa pag-away nilang mag-ama. Puwede naman silang masinsinan na pag-usapan ito.

Siguro hardheaded talaga si Diego at sumasagot sa magulang. Kahit anong gawin niya ay tatay pa rin niya si Cesar. Pa­ngit sa mata ng publiko ang ginagawa ng bata na sina sang-ayunan ng ina at mga nakikisawsaw na rin sa galit kay Cesar.

Tandaan ninyo na kahit anong paninira ninyo o kung totoo man ang sinasabi niyo ay kayo ang mapipintasan. Kaloka!

Hindi magandang role model si Diego sa mga kabataan. Baka isipin ng mga kabataan ngayon, okey lang na ayawin nila ang magulang nila, na ginagawa ni Diego ngayon.

AICELLE, JACKPOT KAY MARK!

Noon pa pala ay type na ni Aicelle Santos ang reporter ng GMA na si Mark Zambrano. Kunsabagay, matangkad at guwapo at edukado nga si Mark, kaya hindi kataka-taka na magustuhan siya ng kahit na sinong babae.

Eh, suwerte nga lang ni Aicelle na siya ang natipuhan at feel na feel mo nga na love na love siya ng binata, ha! Eh, may chemistry nga silang dalawa, kaya saan pa ba pupunta ang lahat, kundi sa kasalan na!

Anyway, kasama si Aicelle sa Impostora, na pinagbibidahan ni Kris Bernal. Malaking bagay ito for Aicelle dahil mahahasa raw ang kanyang acting­ career at hindi puro kanta lang at hosting ang ginagawa niya.

‘Wag bibitaw sa Alyas Robin Hood!



Last 2 weeks na lang mapapanood ang Alyas Robin Hood ni Dingdong Dantes. Matatandaang sa simula ay nakatanggap ito ng ilang batikos mula sa viewers ngunit ayon kay Dingdong, the ­bashers were proven wrong.

“Sa dinami-dami ng show na nagawa ko dito sa GMA, medyo na-expect ko na rin lahat ng ‘yan pero kakaiba ito because dream role ko ‘to eh and at the same time, nag-speculate kaagad nu’ng umpisa. We were judged immediately, kaya maganda ‘yung nagsalita talaga ‘yung story and the show just spoke for itself and happy ako du’n sa response ng tao, ‘yun ang mahalaga sa akin,” sey ni Dong.

Hindi naman din talaga maikakaila ang consistent at patuloy na pamamayagpag ng show sa TV ratings. Marami pa rin daw dapat abangan sa huling dalawang linggo nito kaya hindi dapat bumitiw sa pagsubaybay sa Alyas Robin Hood gabi-gabi pagkatapos ng Encantadia.





Bea, nag-donate ng dugo!

Kada-taon ay nagsasagawa ng blood-letting drive ang GMA Network para makatulong at makapag-donate sa Philippine Red Cross. Iniimbitahan nila ang lahat ng mga empleyado na makiisa sa kanilang adbokasiya at hinihikayat na tumulong sa pangongolekta ng mga bag ng dugo.

Hindi lang mga empleyado ang sumasama sa blood-letting drive na ito dahil maging ang kanilang mga Network at Artist Center stars ay nakikiisa rin. Sa pakikipag-ugnayan sa Kapuso Foundation, ginanap ang Kapuso Bloodletting Day nu’ng Pebrero 10 sa GMA Network.

Hangad ng adbokasiyang ito na mabigyan ng importansya ang social responsibility, na gusto rin nilang maisapuso at maipamalas ng mga Kapuso employees.

Ilan sa mga Kapuso artists na nakibahagi sa taunang event na ito ay sina Bea Binene, Jay Arcilla at James Teng.