Taiwan binulabog ng China

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nagpadala ng mga fighter jets at barkong pandigma ang bansang Taiwan makaraang pumasok sa Taiwan Strait ang ilang barko ng China kabilang ang aircraft carrier na Liaoning sa nasabing lugar.

Sa ulat, sinabi ng Taiwan Defense Ministry nabulabog ang mga ito nang makumpirmang pinasok ng ­China ang kanilang air-defense identification zone (ADIZ).

Sinabi ni Defense Ministry spokesman Chen Chung-chi, ang pagpapadala ng Taiwan ng fighter jets at mga barkong pandigma ay para mag-­surveillance at makontrol umano ang pagdaan ng mga barko ng Beijing sa Taiwan Strait.

Tinugaygayan ng mga barko at eroplano ng ­Taiwan ang Chinese warships.

Nabatid na matensyon ngayon ang relasyon ng China at Taiwan bunsod ng pakikipag-usap ni ­Taiwan President Tsai Ing-wen kay U.S. President-elect ­Donald Trump na itinuturing na paglabag sa one China policy.