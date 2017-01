PRANGKAHAN: Tagos sa puso ang hugot lines ni Meryl Streep

Ang galing, galing ni Meryl Streep.

Napapanood natin siya sa iba’t ibang pelikula katulad ng ­‘Mamma Mia’, ‘The Devil wears Prada’, ‘Sophie’s Choice’, ‘Julie and ­Julia’, ‘Deerhunter’ at ­marami pang iba.

Huli kong napanood siya sa ­nakakatuwa na ‘Florence Foster Jenkins’.

Noong Lunes ng gabi, hindi siya nag-a-acting. Tumanggap siya ng parangal ang “Cecil B. DeMille Lifetime Achievement Award,” ng Golden Globes para sa mga ginawa niyang naging inspirasyon o nakatulong sa industriya ng pelikula sa Amerika.

Ang Golden Globe Award ay parangal na binibigay ng Hollywood Foreign Press Association (HFPA) para sa pagki­kilala sa mga magagaling na pelikula at palabas sa TV kasama ang mga sa labas ng Estados Unidos.

Ang anim na minuto na acceptance speech ni Meryl Streep ay winner.

Hindi siya nagbanggit ng pangalan ngunit ang lakas ng banat niya sa pang-insulto na ginawa ni U.S. President-elect Donald Trump sa isang reporter na may kapansanan noong ­panahon ng kampanya.

Noong Nobyembre sa rally sa North Carolina, ginaya-­gaya ni Trump si Serge Kovaleski, na may sakit sa kanyang mga ­kasu-kasuhan na nakaka-apekto sa paggalaw niya ng kanyang mga kamay at braso.

Si Kovaleski ay isang premyado na journalist at sumusulat sa New York Times.

Sabi ni Streep, ang sakit tingnan ng ginawa ni Trump lalo pa na ginagawa ng isang tao na gustong umupo sa isang makapangyarihan na posisyon at ang inaapi niya ay isang taong walang kalaban-laban.





Sabi ni Streep, hindi niya makalimutan ang ginawa ni Trump dahil hindi ‘yun pelikula. Totoong pangyayari.

Itong pang-aapi ng makapangyarihan sa mga taong ­maliit ay madaling gayahin ng mga nasa ibaba. Parang nagbi­bigay ng pahintulot sa ibang tao na puwede nilang gawin din ang ­ganun. “Violence incites violence. When the powerful use their position to bully others, we all lose,” sabi ni Streep.

Ramdam ito ng mga Pilipino dahil nangyayari ito sa atin.

Dinepensahan ni Streep ang Hollywood press. Sabi niya kailangan ngayon ang ma-prinsipyo na media. “This brings me to the press. We need the principled press to hold power to account, to call them on the carpet for every outrage. That’s why our founders enshrined the press and its freedoms in our constitution.”

Hiningi niya sa kapwa niyang mga artista na tulungan ­protektahan ang mga journalists dahil kailanganin din nila ang media sa kanilang pagsulong at kailangan sila ng media sa pag-protekta ng katotohanan. “So I only ask the ­famously well-heeled Hollywood Foreign Press and all of us in our community to join me in supporting the committee to protect journalists. Because we’re going to need them going forward. And they’ll need us to safeguard the truth.”

Grabe ang hugot lines ni Meryl Streep. Tagos sa puso.

Blog: www.ellentordesillas.com

E-mail: ellentordesillas@gmail.com