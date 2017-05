Tadeco, umalma sa findings ng COA

Pumalag ang kampo ni Davao del Norte Rep. Antonio Floreindo sa ipinalabas na findings ng Commission on Audit at Department of Justice na nagsasabing illegal at dapat ibasura ang Joint Venture Agreement sa pagitan ng kompanya nitong Tagum Agricultural Development Company (TADECO) at Bureau of Corrections para sa pag-upa ng ilang hektaryang lupain ng Davao Penal Colony.

Ayon kay TADECO Pres. and Chief Executive Officer Alex Valoria ang COA findings na pinagbasehan din ng legal opinion ng Office of the Solicitor General ay nakabase sa maling aplikasyon ng batas, aniya, mali ang pagturing ng COA na ang kontrata sa pagitan ng TADECO at BuCor ay isang leasehold at tenancy agreement na gino-govern ng Republic Act 1199.

Paliwanag ni Valoria ang kontrata ay isang JVA na ang pangunahing adhikain ay makatulong sa rehabili­tasyon ng mga inmates ng Davao Prison and Penal Farm (DPPF) at ikalawa lang ang kita.

Aguirre, naniniwalang ilegal ang kontrata

Kumbinsido si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na ilegal ang kasunduang pinasok ng BuCor sa TADECO.

Pero ayon kay Aguirre, pag-aaralan pa niya ang de­talye ng fact-finding report na isinumite ni Justice Undersecretary Raymund Macate. Bagamat sang-ayon umano siya sa findings na nilalaman ng ulat, hindi naman siya sang-ayon sa rekomendasyon ng fact-finding body na ayusin ang kontrata para maging katanggap-tanggap.

Ayon kay Aguirre, naniniwala kasi siya na dapat madeklarang null and void ang kontrata. Pero sa tanong kung ang DOJ ba o ang Bureau of Corrections na partido sa kasunduan ang tamang ahensya na magpapawalang-bisa ng kontrata, ito ay kanya pa umanong pag-aaralan.