Pagputok pa lang ng balita kamakalawa ng gabi hinggil sa malakas na lindol na yumanig sa Surigao City sa lalawigan ng Surigao del Norte sa Mindanao, agad nag-trend sa social media ang hashtag #Surigao­City, #SurigaoQuake, #Surigao.

Bumuhos ang pagpapaabot ng dasal, “be safe/keep safe” na mga mensahe, pangungumusta sa mga kaanak at kaibigan, at pagpo-post ng update kung ano na ang nangyayari sa lungsod na tinamaan ng 6.7 magnitude na lindol dakong alas-10:03 ng gabi ng Biyernes.

May ilang grupo rin na agad naglunsad ng #TabangSurigao upang mangalap ng anumang tulong na maaaring ipadala sa sinalantang lungsod. Ang salitang “tabang” ay Visayan dialect na ibig sabihin ay “tulong o saklolo”. Una itong sumikat sa ‘epic pinsala’ ng supertyphoon Yolanda.

Kahapon ay 6-katao na ang naiulat na nasawi sa lindol at 125 naman ang sugatan. Patuloy ang paggalugad ng mga awtoridad, partikular sa mga gumuhong istruktura upang alamin kung mayroong mga na-trap sa mga guho.

“As of this time, we have six fatalities and (at least) 125 injured,” ani Sr. Supt. Anthony Maghari, ang provincial police chief ng Surigao del Norte.

Hindi pa rin nilulubayan ng maya’t mayang aftershock ang lungsod at kahapon lamang ay mahigit 100 aftershock ang naitala.

Ang sentro ng lindol ay halos 10 kilometro lamang ang lalim sa lupa kung kaya’t ganoon na lamang ang naging pinsala sa Surigao.

Wala naman umanong banta ng tsunami sa Mindanao, ngunit malaking takot ang iniwan ng lindol sa mga mamamayan, lalo’t sa gabi ito tumama. Maraming gusali ang nawasak o nasira, at maging ang runway ng paliparan sa Surigao ay napinsala rin kung kaya’t walang eroplano ang makalipad maliban lamang sa mga helicopter.

Pansamantala nang i­sinara sa anumang uri ng sasakyang panghimpapawid ang Surigao City Airport dakong alas-7:23 ng umaga kahapon, ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) Area Center 12 manager Evangeline Daba.

Putol na rin ang kur­yente sa lugar at abala ang electric cooperative doon na maibalik ang serbisyo nito. Ang bansa ay nasa loob ng tinatawag na Pacific ring of fire na napapalibutan ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan.





Digong lilipad ngayon, VP Leni sa Surigao magba-Valentine

Tutungo ngayong araw sa Surigao del Norte si Pangulong Rodrigo Duterte para personal na makita ang kalagayan ng mga residente at ang lawak ng pinsalang idinulot ng lindol na tumama sa lalawigan.

Base sa iskedyul ng Pangulo na ipinalabas ng Communications Group ng palasyo ay alas-10:30 ng umaga ang pagbisita ng Pangulo sa quake-hit Surigao City.

Samantala, sa Surigao naman inaasahang magseselebra ng Valentine’s Day si Vice President Leni Robredo.

Ayon sa pangalawang pangulo, nais niyang mabisita ang mga nabiktima ng lindol at magpaabot ng kanyang tulong ngunit posibleng sa Pebrero 14 pa n’ya ito magagawa dahil mayroon siyang unang mga engagement sa Kalinga at Apayao.

“Nagpaplano ako either Tuesday or Wednesday sana. Pero maghihintay tayo ng updates from Governor Sol Matugas,” pahayag ni Robredo.

Saan pa naramdaman?

Ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) Director Renato Solidum Jr., naramdaman ang Intensity 6 sa Surigao City at sa Pintuyan, Southern Leyte; Intensity 5 sa Mandaue, San Ricardo, Limasawa at sa San Francisco, Southern Leyte; Intensity 4 naman sa Hinunangan, Southern Leyte at Butuan City; Intensity 3 sa Hibok-hibok, Camiguin, sa Tolosa at Tacloban, Leyte, sa Bislig City, Gingoog City at Misamis Oriental; habang Intensity 2 sa Cagayan de Oro City, Talocogon City, Agusan del Sur, Dumaguete City at Cebu City.

Ayon sa report na nakarating sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) may mga gusaling napinsala tulad ng Parkway Hotel, Surigao State College of Technology at ilang grade school buildings.

State of calamity

Kahapon din ay isinailalim na sa ‘state of calamity’ ang Surigao City matapos lumabas sa ginawang assessment ng lokal na pamahalaan na umaabot sa 54 na barangay ang napinsala at naapektuhan ng malakas na lindol.

Nakapaloob ito sa re­solusyong ibinaba ng City Council at agad nilagdaan nina Surigao City Mayor Ernesto Matugas, Vice Mayor Alfonso Casurra at City Council secretary Loayon.