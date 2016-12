Taas-buwis bubulaga sa 2017

Itinulak ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III ang pagpapatibay ng tax reform package sa susunod na taon – ang panukala na magtataas sa binabayarang buwis ng taumbayan para punan ang mawawalang revenue sa pagtapyas ng income tax.

“Yung income tax reform dapat seryosohin na ng Kongreso,” giit ni Pimentel sa plano nila sa susunod na taon.

Bilib si Pimentel sa panukala dahil tatapyasin nito ang income tax hanggang sa umabot ito sa 15% na lang sa kumikita ng lagpas sa P250,000 kada taon.

Ngunit may katapat din itong mapait na pasanin. Lalakihan naman ng gobyerno ang kakabiging buwis sa petroleum products, sasakyan at paglimita sa exemptions ng Value Added Tax (VAT).

Ang palasyo ay nagsumite ng revised tax reform package matapos na hindi makuntento sa orihinal na panukala.

Sa nasabing panukala, ipinaliwanag nila na ang pagtaas ng buwis sa petroleum products ang posibleng makapigil sa mamamayan sa pagbili o paggamit ng sasakyan upang makabawas sa problema ng trapik at polusyon.

“Increase excise tax rates on all petroleum products to address negative externalities brought about by congestion and pollution,” ayon sa panukala.