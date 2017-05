SUSPENSION SA ERC CHAIR KINUMPIRMA

Kinumpirma ng Palasyo ng Malacañang ang ginawang suspensyon kay Energy Regulator­y Commission (ERC) Chairman Jose Vicente Salazar ng Office of the President (OP).

“The Office of the President has placed ERC Chair Jose Vicente Salazar on preventive suspension pending investigation of the various complaints filed against him,” pahayag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella.

Si Salazar ay pinatawan ng 90-araw na suspensyon ng OP dahil sa alegasyon ng korapsyon.

Base sa nilagdaang kautusan ni Executive Secretary Salvador Medialdea ang suspensyon ni Salazar ay epektibo nitong Mayo 2.

Nag-ugat ang suspensyon ng ERC chair sa reklamo ng ERC employees laban sa opisyal, sa Office of the Ombudsman noong Abril dahil sa paglabag sa civil service kaugnay sa umano’y pagtatalaga ng ilang opisyal sa ERC.

Nahaharap din si Salazar sa iba’t ibang akusasyon katulad ng paglabag sa Government Procurement Reform Act sa ilang proyekto sa pinamumunuang tanggapan.

Sinuportahan ni Sen. Sherwin Gatchalian, chairman ng senate committee on energy, ang ginawang pagsuspinde ng Malacañang kay Energy Regulatory Commission (ERC) chairman Jose Vicente Salazar.

“Malacañang, being the appointing authority of ERC, they have the power to suspend any of its officials to protect public interest. This suspension will enable Malacañang to further investigate ERC freely and determine what is the best for the regulato­r.” ani Gatchalian