Sus! Hindi ‘yan! — Koko, Aguirre

Kanya-kanyang awat sa ‘violent reactions’ ng publiko, partikular ng mga netizens, ang mga kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa panibago nitong banta na “walang makakapigil sa kanya oras na gustuhin niyang magdeklara ng Martial Law”.

“Don’t worry about Martial Law declaration. I’m sure the President would make a lot of consultations before doing that,” tila pagpawi naman ni Senate President Koko Pimentel sa nabulabog na publiko.

Ngunit nang tanu­ngin naman si Pimentel kung nakikita niya ang posibleng pagdeklara ng Martial Law sa ilalim ng Duterte administration, ang sagot ni Pimentel, “Who knows? We have five and a half years to go in the Duterte administration.”

Paliwanag din ni Justice Sec. Vitaliano Aguirre II, “It’s just an angry expression from the President and the public, especially the media should not be surprised and rather be already accustomed to this.”

Kumpiyansa ang kalihim na hindi itutuloy ni Duterte ang banta nitong magdeklara ng Martial Law kaya huwag itong seryosohin.

Ayon naman kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, maliwanag ang binitiwang salita ng Pangulo na “kung kailangan” ay magdedeklara siya ng Martial Law.