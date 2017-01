Supporter ni Digong biktima rin ng tokhang for ransom — solon

By Bernard Taguinod

Upang ipakita marahil na pinagkakakitaan ng mga tiwaling mi­yembro ng Philippine National Police (PNP) ang Oplan Tokhang, isiniwalat kahapon ni Kabayan party-list Rep. Harry Roque na maging ang kaibigan at supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte na isang Filipino-Chinese businessman ay nabiktima ng mga ito.

Sa ugnayan sa Batasan forum kahapon, sinabi ni Roque na isang sugar trader umano ang tinokhang ng mga miyembro diumano ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) noong Agosto 15, 2015 sa Meycauayan, Bulacan.

Tumanggi si Roque na pangalanan ang negos­yante subalit kabilang umano ito sa mga personal na inimbitahan ni Duterte sa kanyang inagurasyon sa Palasyo ng Malacañang noong Hunyo 30, 2016.

“Dinukot siya ng mga pulis. Ang sabi meron daw siyang warrant of arrest,” ani Roque suba­lit hindi umano sumama ang kanyang kaibi­gan dahil wala umanong maipaki­tang arrest warrant ang mga pulis.

Nang tumanggi umano ang kaniyang kaibi­gan na sumama ay binuhat ito ng mga pulis at bago uma­lis ay nagpaputok ang mga ito ng baril. Nagkaroon ng tawag sa pamil­ya, kinakailangang magbigay ng pera dahil kung hindi pipiktyuran siya na may kasamang 20 kilos of shabu,” ani Roque.

Sinabi ni Roque, nagbayad ang pamilya ng biktima ng P600,000 dahil pinangakuan ang mga ito na ibabalik na ng mga pulis ang negosyante subalit, kinabukasan ay muling hiningan sila umano ng P1,000,000.

Sinabi mayroon silang operation,” ayon pa sa mambabatas.

Pinakawalan naman umano ang biktima at dahil nakilala umano ang mga pulis na kinabibila­ngan ng isang Colonel o Superintendent ng CIDG Bulacan ay sinampahan ito ng kaso sa Department of Justice (DOJ) subalit hanggang ngayon ay wala pang inilalabas na resolusyon.