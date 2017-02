Supermajority nangangamoy ‘basag’

Desidido si House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez na bago ang recess ng Kamara sa Marso ay mailulusot na ang House Bill 4727 o Death Penalty Re-imposition Bill.

Ayon kay Alvarez, positibo ang naging resulta ng caucus meeting at wala namang partido na kabilang sa supermajority ang pumalag sa kanyang panukala na party vote.

Pero tila iba ang mga pahayag ng ilang naka­panayam na mambabatas na miyembro ng supermajority, partikular ang mga kapanalig na mga progresibo at militanteng mambabatas.

Isa ang Makabayan bloc sa nagsabi kahapon na handa silang lunukin ang bantang pagtanggal sa mga hinahawakang komite para lamang pa­nindigan ang mariing pagtutol nila sa balik-bitay bill.

“Kung sa tingin nila ‘yung principle position namin will cause our position with different committee and membership with the supermajority walang problema sa amin. If that’s the price we have to pay,” ani Anakpawis partylist Rep. Ariel Casilao.

Wala aniya sa kasaysayan ng kanilang grupo na isuko ang kanilang prinsipyo para lamang sa kanilang tinatawag na ‘perks and privilege’ sa Kongreso kaya handa umano ang mga ito sa anumang mangyayari.

Hamon naman ni Vice President Leni Robredo sa mga binabantaan ni Alvarez na tatanggalan ng ‘power’ sa Kamara ang mga papalag sa balik-bitay, “I think defining moment din ito sa mga members ng House of Representatives. Lalo na doon sa mga humahawak ng leadership positions ngayon.”

Demokratiko ang Kamara — Lagman

Pumalag din si Albay Rep. Edcel Lagman ng Legitimate 8 (opposition bloc) sa mga pananakot ni Alvarez at ipinaalala na demokratiko ang sistema sa Kamara at hindi ito dapat pagharian ng isang tao lang.

“Sa ganitong sitwasyon nais nating ipaalala sa mga kapwa kongresista na ang pagi­ging makabayan at prinsipyo ang dapat na pangi­babawin at hindi bulag na pagsunod sa kagustuhan ng Duterte administration,” diin ni Lagman.

Astang-Diyos ni Alvarez — Cruz

Si Lingayen-Dagupan Archbishop Emeritus Oscar Cruz, pinitik si Alvarez sa tila pag-aastang-diyos sa kanyang kagustuhang mailusot ang ‘pet bill’ ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“Unang-una, he is playing god,” ani Cruz.