SUPER ‘NINA’!

Hindi lang basta bagyo kundi isang ‘Severe Tropical Storm’ ang bagyong ‘Nina’ at magpaparamdam ito sa mismong araw ng Pasko.

Sa loob ng susunod na 24 hanggang 48 oras ay posibleng magpatikim ng lakas na aabot sa 130 kilometro bawat oras o nasa kategor­yang storm signal no. 3.

Ito ay kung hindi mag-iibayo ang ipinakikita nitong lakas ng hangin malapit sa gitna, lalo pa’t dumaraan pa ito sa karagatan.

Isinusulat ang balitang ito, wala pang nakataas na babala ng bagyo sa anumang bahagi ng bansa pero sa pinakahuling monitoring ay patuloy umanong humihigop ng lakas si ‘Nina’ na nasa layong 700 kilometro silangang bahagi ng Borongan, Eastern Samar.

Base sa available data ng PAGASA-DOST, bukas (araw ng Pasko) hanggang Martes ang inaasa­hang bulusok ng bagyo at posibleng puntiryahin ang Quezon Province bago tumawid ng MIMAROPA, CALABARZON at Metro Manila kung hindi ito magbabago ng direksyon.

Dahil dito, magiging maulan ang bisperas ng Pasko (ngayong araw) na tatagal ng hanggang apat na araw sa Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga.

Makakaranas rin ng kalat-kalat at panaka-nakang pag-ulan sa Ilocos, Cordillera and Cagayan Valley at gayundin sa Metro Manila.

Nakataas rin ang babala ng pagtaas ng alon sa mga coastal waters sa Luzon at Eastern Visayas.

Kaugnay nito, pinayuhan ng Philippine Coast Guard (PCG) ang publiko na maghanda ng kanilang “Plan B” para sa pagdiriwang ng Kapaskuhan bilang paghahanda sa pinsala ng bagyong ‘Nina’.

Sinabi ni PCG Commander Armand Balilo, sa sandaling itaas ng PAGASA ang mataas na babala ng bagyo ay hindi na nila papayagan na pumalaot sa karagatan ang mga barko.





Dapat umano na paghandaan ito ng publiko para hindi na sila ma-stranded sa mga daungan at masira ang kanilang holiday plans.

Anuman ang mangyari, handa na ang five scenario-based disaster strategies sakaling lumapag na ang bagyong Nina sa bansa.

Ito ay matapos ipagtibay ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (PDRRMC) ang nasabing strategies kung saan sini­guro ni Dr. Cedric Daep, PDRRMC action officer, na nasa lugar na ang mga preparasyon at anuman ang maging scenario, nakahanda na ang disaster mitigating measures sa lalawigan.

Inatasan na rin ang city at municipal DRRMCs na magsagawa ng disaster pre-emptive measures para masiguro ang zero casualty goal.

Hindi rin inaalis ni Daep ang posibilidad ng mud at lahar flow oras na umabot sa 300mm ang ulan sa loob ng 24-oras.

Kabilang sa mga tatamaan ng bagyo ay ang Bicol region, bago ito tatagos sa lalawigan ng Quezon, katimugan ng Laguna, Batangas, Metro Manila, Bulacan, Cavite at Pampanga.

Sa pangkalahatan, itinaas na rin sa ‘blue alert’ ang buong puwersa ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) bilang paghahanda kay ‘Nina’.

Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa kabilang dako ay naghanda na ng mahigit kalahating mil­yong food packs sa mga lugar na pupuntiryahin ng bagyong ‘Nina’.