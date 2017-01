Stude na biktima ng hazing, anak ng mayor

By Armida Rico

Tukoy na ng Southern Police District (SPD) ang mga suspek na mi­yembro ng isang sorority group at responsable umano sa pag-hazing sa isang sophomore tourism student ng Lyceum of the Philippines University na anak ng isang mayor sa Lemery, Batangas na ginanap sa isang abandonadong bahay sa Las Piñas City kamakailan.

Sa panayam kay SPD Director Chief Supt. Tomas Apolinario Jr., kahapon lamang na nakilala ng biktimang si Larissa Colleen Alilio, 18, ang mga kaklase nito na pawang mga miyem­bro umano ng Tau Gamma Sigma Sorority ang responsable sa pag-hazing sa kanya sa pamamagitan ng mga lara­wan ng mga ito.

Ngunit pansamantalang hindi muna binanggit ang mga pangalan ng mga ito dahil sa patuloy pa rin nagsasagawa ng masusing imbestigasyon ang Las Piñas City Police hinggil dito.

“Nakausap na namin siya at naibigay niya ‘yung mga pangalan pero hindi pa namin maibibigay sa nga­yon,” ayon kay Apolinario.

Sinabi ni Aplona­rio na nasa 30 miyembro ng naturang sorority ang gumagawa sa biktima at sampu dito ay nakilala na.