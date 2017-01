Isang pari mula sa Mindanao na itinuturing ang sarili na ‘kaibigan’ ni Pangulong Rodrigo Duterte ang umapela at nakiusap sa huli na tigilan na ang pagmbu-bully sa Simbahang Katolika.

Sinabi ni Fr. Eliseo Mercado, ng Oblates of Mary Immaculate (OMI), na dapat alalahanin ng Pangulo na ang ina nitong si Soledad ay isang sarado-Katoliko (devout Catholic) na naglilingkod kasama ng mga madre.

“President Digong, we have known each other for years… and we are both from Mindanao… and we have always consider each other friends! In many ways we are tied to our devoted mothers… In the name of God; and in the name of all that our mothers held sacred; no matter our bitter and painful experiences; I ask you; I appeal to you; and I beg you… STOP BULLYING THE CATHOLIC CHURCH!” sa Facebook post ni Mercado.

Si Mercado, dating pangulo ng Notre Dame University in Cotabato City, ay eksperto sa Islam sa Southeast Asia kung saan naging bahagi rin ito ng peace panel sa Moro Islamic Liberation Front (MILF).

Nakasama rin nito ang ina ni Pangulong Duterte na kilalang ‘Nanay Soling’, noong matalaga ito sa bayan ng Kabacan, Cotabato.