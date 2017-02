STL operations ng PCSO pinapatigil

By Eralyn Prado

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ipinapatigil ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) ang lahat ng operasyon ng Small Town Lottery (STL) sa buong bansa dahil wala umanong kapangyarihan ang ahensya na magbigay ng permiso sa operasyon nito.

Nagbanta si Alvarez sa mga opisyal ng PCSO na kung hindi ito tata­lima ay mismong ang Kamara ang magsasampa ng kaso at magsisilbing complainant sa isasampang reklamo sa Office of the Ombudsman.

Dumalo sa naganap na pagdinig ng House Games and Amusement Committee si Alvarez at kinastigo nito ang mga opisyal ng PCSO, isa sa tanong ng Speaker ay kung bakit binigyan ng permiso ang operasyon ng mga STL sa mga lalawigan ga­yong wala naman sa Charter ng PCSO ang ganitong kapangyarihan.

Ayon kay Alvarez, malinaw na nakasaad sa Charter ng ahensya na ang ga­ming sa national level ang sakop nito gaya ng lotto at hindi sa local level.

“Naghanap lamang ng justification ang PCSO para pakialaman ang jueteng operation. Concentrate on national scale, tigilan niyo ‘yang STL, illegal iyan” giit ni Alvarez.

Depensa naman ni PCSO Chairman Jose Jorge Corpuz na inabutan na lamang nila ang ganitong sistema at ang ginawa na lamang ng mga kasalukuyang opisyal ay i-expand ito sa pamamagitan ng partnership sa mga kumpan­ya, aniya, mandato rin ng PCSO na mag-gene­rate ng pondo at noong nakaraang taon lamang ay P3.8B ang binayad ng PCSO sa Bureau of Internal Revenue dahil sa ope­rasyon ng STL.

Giit naman ni House Games and Amusement Committee Chairman Gus Tambunting na hindi justification ang bil­yong kinikita ng PCSO para sabihing tama na ang ginagawa nito dahil ang katotohanan umano ay ilegal ito at wala sa kanilang mandato.

‘Wag patayin ang STL

Bilang reaksyon sinabi ni Minority Lea­der Quezon Rep. Danilo Sua­rez na hindi dapat tulu­yang patayin ang STL ope­ration bagkus ayusin na lamang ang sistema nito.

Maaari umano na 2 na lamang ang tutukan ng PCSO, ang lotto at STL at hindi na pumasok sa iba pang gaming.





Sakabilang dako, naniniwala si Senador Panfilo Lacson na ugat ng korporasyon ang illegal gambling kaya’t dapat banta­yang mabuti ng gobyerno.

“It’s about time na rin. Kasi ang gambling root of corruption din ‘yan kaya dapat kung may anti-corruption effort ang administration, dapat pagtuunan ng pansin ang gambling,” ayon kay Lacson.

Hindi lamang umano ang Phiippine National Police (PNP) ang apek­tado dito kundi ma­ging ang local government officials.