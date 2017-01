Stalkers lagot kay Gloria

Lagot ang mga stalkers sa panukalang batas na inihain ni dating Pangulo at ngayo’y Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo dahil gagawin na itong criminal offense.

Sa ilalim ng House Bill 2890, sinabi ni Arroyo na isang paglabag umano sa “constitutional rights to privacy” ang ginagawa ng mga stalkers sa kanilang kapwa.

“The act of stalking or its accompanying behavior is a violation of legal rights since it involves harassing, bothering, frightening and interfering with people’s private lives. Such act of a form of disguised intimidation which may be subtle attempt at harassment,” ani Arroyo.

Karaniwang nangyayari ang stalking sa hanay ng mga artista kung saan mayroong avid fan ang mga ito na sumusunod sa kanila kahit saan magpunta lalo na sa kanilang bahay.

Bukod sa pagsunud-sunod, ituturing ding isang uri ng stalking ang pagtawag-tawag sa telepono.