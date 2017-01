SSS pension hike, isesemento ng Kamara

By Bernard Taguinod

Kahit nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang resolusyon ng Social Security System (SSS) na magtataas ng pensiyon ng mga retiradong miyembro nito, isesemento pa rin ito ng dalawang kapulungan ng Kongreso.

Ayon kay Bayan Muna partylist Rep. Carlos Zarate, tuloy ang pagpapatibay sa House Joint Resolution (HJR) No. 10 kahit sisimulan na ng SSS na ipatupad ang dagdag na pension sa mga senior citizens.

“Kailangang matuloy ‘yun, ilabas pa din ng House of Representatives, even ng Senate. Dahil ‘yung house resolution No. 10 naman ay hindi lang sa usapin ng pagdag­dag ng dalawang libong pensiyon na installment kundi nakapaloob din doon na yong kasaluku­yang minimum na pensiyon pag nadagdag itong isang libo,” ani Zarate.

Sinabi ng mambabatas na ang nasabing re­solusyon ay puso’t diwa ng dagdag na pensiyon sa mga miyembro ng SSS kaya kailangang maipasa upang masiguro na magtuluy-tuloy ang pakinabang ng mga miyembrong nagretiro na sa trabaho.

Simula ngayong buwan ay ipapatupad na umano ang dagdag na pensiyon ng mga SSS pensioners na nagkakahalaga ng P1,000 (bagama’t Peb­rero pa matatanggap ang para sa January hike) at susundan ito ng P1,000 ulit sa 2019 o 2020.

Nais umano nina Zarate na siguraduhing maipatupad ito kaya kailangang maipasa ang nasabing resolusyon upang hindi na maaaring ibalik sa kasalukuyang P1,200 ang pensiyon ng mga miyembro.

Samantala, umapela ang mambabatas sa pamunuan ng SSS na magpatupad muna ng reporma tulad ng paghabol sa mga delingkuwentong employers, kolektahan ng kontribusyon ang may 20 milyong miyembro at palakasin ang kanilang investment bago pag-isipan na dagdagan ang premium ng mga miyembro.