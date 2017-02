SSS HIKE OKS NA!

Nilagdaan na ng Malacañang kahapon ang isang memorandum para sa dagdag na P1,000 na pensyon ng mga senior citizen na miyembro ng Social Security System (SSS).

Ang inilabas na memorandum ay may petsang Pebrero 22, ngayong taon at pirmado ni Executive Secretary Salvador Medialdea.

“Upon representations made by SSS, and subject to existing laws, rules and regulations, please be informed that the one thousand peso (P1,000) increase in benefits of qualified SSS retirees, survivors and permanently disabled pensioners effective January 2017, has been approved,” nakasaad sa naturang memorandum.

Batay naman kay SSS President Emmanuel Dooc, ang P1,000 SSS pension hike ay magi­ging retroactive simula Enero 2017 at ang mga sumusunod ang magi­ging “schedule of payments” ng P1,000 halaga ng dagdag na pensyon: January differential of P1,000 – March 3, 2017; February differential of P1,000 – March 10, 2017; at March differential of P1,000 – March 17, 2017.

Labis namang ikinatuwa ng progressive bloc na binubuo ng mga militanteng kongresista ang pag-aksyon ng palasyo sa pagkainip ng mga pensyunado, partikular ng mga lolo’t lola.

“Sa wakas makukuha na ng mga pensioners ang kailangang-kailangan nilang dagdag pensyon,” ani Bayan Muna party­list Rep. Carlos Zarate na na­ngalampag sa palasyo noong Linggo (Abante headline noong Lunes).