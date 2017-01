SPO3 MAY P20M

Sumusuweldo lang siya ng P8,000 kada buwan pero ang suspek sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong negos­yante na si SPO3 Ricky Sta. Isabel ay mayroong P17.3 milyong halaga ng ari-arian na kinabibilangan ng limang house and lot, isang commercial building at mga sasakyan.

Pero noong 2014 ay umabot sa P20 milyon ang yaman ng kontro­bersyal na pulis.

Sa isinagawang pagdinig ng Senate committee on public order and dangerous drugs sa isyu ng “tokhang for ransom” kung saan nabiktima ang South Korean na si Jee Ick Joo, isiniwalat ni Chief Supt. Roel Obusan, director ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG), na base sa 2015 statement of assets, liabilities and net worth (SALN) ni Sta. Isabel, ito ay may kabuuang P14.4 milyong assets at P2.9 milyong halaga ng real and personal properties habang may P3 milyon naman itong liabilities.

“I would suggest that you pursue the financial investigation,” giit ni Sen. Panfilo Lacson kay Obusan.

Nagduda naman si Sen. Grace Poe kung paano lumaki ang net worth ni Sta. Isabel, lalo pa’t pinaghihinalaan na matagal na itong sangkot sa tokhang for ransom, pinakahuli ay ang kaso ng Koreano na hiningan pa ng P4.5 milyong ransom subalit pinatay rin.

“Saan po galing ang kanyang ari-arian na P17 million, P20 million?” tanong ni Sen. Grace Poe.

Ayon kay Sta. Isabel, umaabot lang sa P8,000 ang kanyang take home pay pero lumaki ang kanyang net worth dahil sa magaling sa negosyo ang kanyang asawang si Jinky, isang magna cum laude sa MLQU na nag-aaral ng abogasya ngayon.

“`Yung misis ko talaga ang nagpapatakbo ng business namin,” depensa ni Sta. Isabel.

Sinita naman ni Lacson ang pagtulong ng Public Attorney’s Office (PAO) kay Sta. Isabel gayung milyonaryo naman ito.

“Bakit PAO ang lawyer mo, hindi ka naman indigent?” tanong ni Lacson.

Idinahilan naman ni Sta. Isabel na mayroon siyang private lawyer subalit umatras rin dahil sa takot.

Nagpaliwanag naman si PNP chief Dir. Gen. Ronald ‘Bato’ dela Rosa na hirap siyang bantayan ang SALN ng mga pulis at nalaman lang nila ang malaking yaman ni Sta. Isabel nang makaladkad ito sa kaso ng pagdukot at pagpatay kay Jee.





“I’m very sorry…” — PDU30

Sa kauna-unahang pagkakataon, halos isang linggo makaraang sumi­ngaw ang detalye ng Jee ‘tokhang-for-ransom’ na nauwi sa pamamaslang, nag-sorry si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga mamamayan ng South Korea kaugnay ng malupit na kapalarang sinapit ng kanilang kababayan sa kamay mismo ng mga tiwa­ling tauhan ng Philippine National Police (PNP).

Kasabay nito ay gigil na minura ang mga nasasangkot na pulis.

“I said I’m very sorry for the…incident and I…but I can assure you I will see to it better if they escape on prison I’ll send their heads to you…T*ng-*na kayong mga pulis, bantay kayo hindi ko kayo papalusutin. You will suffer…then I can maybe send your heads to South Korea,” pahayag kahapon ng Pangulo sa dinaluhang seremonya sa Maasin, Sarangani (ceremonial switch-on of section 1 and groundbreaking ceremony of section 2 of the Sarangani Energy Corporation Power Plant).

Mariin ang pagtitiyak ni Pangulong Duterte na matindi ang gagawing pagpapanagot sa mga res­ponsable sa pagkamatay ng South Korean national.

“I apologize for the death of your compatriot. We are very sorry that it had to happen but I can assure you those responsible are known to us already and they will have to go to prison and I will see to it that they are sentence to maximum,” giit ni Duterte.

“There is no death penalty because…well if there is…I’ll hang them in one day. Twenty of them, 20 a day and if you need an additional fuel I’d gladly send you the cadaver to fuel the burners,” diin nito.