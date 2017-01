Special power sa trapik aprub na!

By Bernard Taguinod

Kasabay ng pagpapalit ng pangalan mula sa emergency power na ngayon ay special power na, ibibigay na rin kay Pangulong Rodrigo Duterte ito para resolbahin ang problema sa trapik sa Metro Manila, at inaprubahan na sa committee level ang nasabing panukala.

“House Bill 4334 is hereby approved,” deklarasyon ni House transportation committee chairman Cesar Sarmiento matapos ang 12 pagdinig sa nasabing panukala na unang nakilala bilang emergency power.

“This will be called special power, not emergency power,” pahayag ni Sarmiento matapos ang huling pagdinig ng nasabing komite para amyendahan ang orihinal na bersyon ng panukala.

Sa ilalim ng inaprubahang panukala, magtatagal ng 3 taon ang special power na base sa bersyon ng Kamara ay ang secretary ng Department of Transportation (DOTr) ang tatayong “traffic crisis chief”.

Kapag tuluyang na­ging batas ang nasabing panukala, magkakaroon na ng kapangyarihan ang traffic crisis chief na linisin ang lahat ng sidewalks sa Metro Manila, kasama na ang Metro Cebu at Davao City.