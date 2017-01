Special committee bubuuin ni PDU30 sa Mamasapano case

Bubuo ng isang espesyal na komisyon si Pa­ngulong Rodrigo Duterte na tututok at muling magkakalkal sa Mamasapano incident noong Enero 25, 2015 na nagresulta sa pagbubuwis ng buhay ng 44 miyembro ng Philippine National Police-Special Action Force (PNP-SAF).

“…and I will create a commission of seven kagaya ng Agrava commission nu’ng panahon ni (dating Pangulong Ferdinand) Marcos. Men of integrity and honor and kung tanggapin nila and then I choose mostly from the justices of the Supreme Court maybe a few from the civilian sector, maybe a lawyer. Ayokong mag-recommend ng kakilala ko. I will not recommend anyone that is not always be my policy,” paghahayag ni Duterte nang makipagdayalogo ito sa mga mahal sa buhay ng SAF 44 sa Palasyo ng Malacañang kahapon ng hapon.

Tiniyak ng Pangulo na magiging independente ang bubuuing komisyon.

“…they will be independent in all aspects they are free to summon and as President sa executive department I will order you to honor the process. I will bestow that commission the power as exactly given sa Agrava commission,” dagdag ni PDU30.

Samantala, inatasan din ng Pangulo si PNP Director General Ronald Dela Rosa na rebisahin para mapagkalooban ng medal of valor ang SAF 44.

Mistula namang walang plano ang mga militanteng grupo na tantanan si dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III sa kaso ng Mamasapano tragedy na ikinamatay ng 44 Special Action Forces (SAF), dalawang taon na ang nakakaraan.

Ito ay matapos udyukan ng isa sa mga miyembro ng Makabayan bloc sa Kamara na si Kabataan partylist Rep. Sarah Elago si Duterte na kasuhan si Aquino.