THE SOURCE:MGA ARTISTA, NILAYASAN NG MGA DRIVERS!

Apektado ng Uber at Grab service cars ang mga artista dahil nahihirapan sila na maghanap ng mga personal driver. Namo­mroblema ang mga showbiz perso­nality dahil iniwan na sila ng kanilang mga driver na pinili ang magmaneho ng Uber at Grab cars.

Simple lang ang katwiran ng mga nag-resign na family at personal drivers, ayaw na nila na mapuyat sa mga taping at shooting kaya hindi sila napigilan ng kanilang mga pinaglilingkuran na artista.

Janine, Lotlot na Lotlot!

Bilib na bilib si Ricky Davao kay Lauren Young dahil sa performance nito sa Legally Blind, ang afternoon drama series ng GMA 7 na magsisimula sa Lunes, February 20.

Si Ricky ang direktor ng Legally Blind at ayon sa kanya, mahusay na aktres at mabait na katrabaho si Lauren.

Lotlot na Lotlot de Leon naman ang description ni Ricky kay Janine Gutierrez, ang lead actress ng Legally Blind.

Bukod sa magkaboses, kuhang-kuha raw ni Janine ang mga kilos at facial expression ni Lotlot. Barkada si Janine ng mga anak ni Ricky dahil magpipinsan sila. Anak si Janine ni Ramon Christopher, ang kapatid ni Jackie Lou Blanco na asawa ni Ricky.

Actually, may mga koneksyon ang mga artista ng Legally Blind dahil lead actor nito si Mikael Daez na girlfriend si Megan Young na kapatid ni Lauren na ex-girlfriend ni Elmo Magalona na ex-boyfriend ni Janine.

LIZA-ENRIQUE vs. MAJA-PAULO ngayon!

Saksi kami sa mahabang pila sa mga sinehan na pinagtatanghalan ng animated superhero action comedy film na The Lego Batman Movie. Parang bromance film ang The Lego Batman Movie dahil sa mga dialogue nina Batman at Joker na napanood at parang ginaya mula mga pelikula na luma ng Star Cinema.

Halimbawa, nang sabihin ni Batman kay Joker na “There’s no us”, ang linya ni Sarah Geronimo kay Coco Martin na “There was never an us” sa Maybe This Time ng Star Cinema ang aming naalaala.

Anyway, dalawa ang Filipino movies na parehong positibo ang mga review ang magkasabay na magbubukas ngayon sa mga sinehan, ang My Ex and Whys ng Star Cinema at I’m Drunk, I Love You na joint venture ng Tuko Film Productions, Buchi Boy Entertainment at Artikulo Uno Productions.





Suportahan sana ng manonood ang mga pelikula nina Enrique Gil at Liza Soberano, Paulo Avelino at Maja Salvador para bumalik na uli ang sigla sa local movie industry.