THE SOURCE: THEATRE OWNERS, UMARAY SA PAGKALUGI NG MMFF ’16!

Nagsalita ang Fili­pino movie industry stalwart at former Metro Manila Film Festival Executive Committee member na si ­Marichu “Manay Ichu” Vera Perez Maceda na hindi niya hahayaan na bumalik ang panahon na mga big Hollywood movies ang ipinalalabas sa mga sinehan tuwing Pasko at Bagong Taon.

Nag-aalala si Manay Ichu na posibleng mangyari ang kanyang pina­ngangambahan kapag binawi ng mga theatre owners ang suporta sa Metro Manila Film Festival dahil nalugi ang mga sinehan noong nakaraang Disyembre.

Disappointed ang ­theater owners sa ­resulta ng 42nd Metro Manila Film Festival dahil bukod sa walang mga pelikula na pambata, hindi tinangkilik ng moviegoers ang mga indie movie na kasali.

Nasaktan ang theatre owners sa paratang ng ilang miyembro ng Selection Committee at Executive Committee ng MMFF na hindi nila sinuportahan ang nakaraang film festival at puro pera na kikitain ang mahalaga sa kanila.

May hamon si Manay Ichu sa mga indie film maker at sa mga supporter nito.

Aniya, “ Ang challenge ko sa inyo, pakitaan ­ninyo ako ng isang movie producer na hindi intere­sadong kumita ng pera. Kakainin ko lahat ng mga sinabi ko. Pakitaan ninyo ako ng isang producer na ayaw ­kumita ng pera, I will eat back everything I said.”

Memoryado ni Manay Ichu ang mga kinita ng mga nakaraang film festival na patunay na pinakamababa ang gross ng 42nd Metro Manila Film Festival kung ikukumpara sa MMFF gross mula 2009 hanggang 2015.

“Noong 2014, kumita kami ng P1.050 billion. In 2015, we made P1.1 billion. From 2009, ­paakyat kami nang paakyat. Noong 2016, sabihin na natin na P400 million ang kinita. Bumagsak! Nationwide ‘yan ‘ha?

“Ang na-share namin sa MOWELFUND noong 2014, with gross income, province and Manila na P1.050 billion, ang napunta sa Mowelfund, P9 ­million kasi dapat maintindihan ninyo, ang mga theater owner sa probinsya, hindi nagsa-submit ng amusement taxes, Metro Manila lang.

“Ang Metro Manila naman, 36% theaters ng ­Metro Manila, belong to Quezon City. Walang amusement tax sa Quezon City, zero so mababawasan pa ‘yon ng 36% pati ‘yung sa Mall of Asia, sa Parañaque, pati ‘yung sa Pasay, 5%. So total ­aggregate, ­siguro mga ­almost 40% ang mawawala sa amusement tax.





“Sa Film Academy of the Philippines, halimbawa, for every P100, 50% napupunta sa ­Mowelfund, 20% pupunta sa FAP, 20% pupunta sa Optical Media Board, tapos may 5% sa Film Development Council of the Philippines and another 5% sa Anti-Piracy Council.

“Nu’ng 2014, ang nakuha namin para sa Mowelfund, P9 ­million. Merong P18 million ­allotted for the bene­ficiaries.

“Nu’ng 2015, we got P7.5 million, so there was an allocation of P15 million for the bene­ficiaries kasi nagbigay noon ang MMFF du’n sa mga calamities, may P500,000 sa Tacloban, another P500,000 sa Bohol kaya nabawasan ‘yon.

“Ngayon (MMFF 2016), hindi pa nako-compute,” ang klaro na paliwanag ni Manay Ichu na nagsabi na mahirap nang maghanap ng mga sisisihin sa nangyari sa MMFF 2016 pero isang katotohanan ang sigurado, ang theatre owners na ang number one na nagrereklamo.

“Ang pinaka-worry ko ganito, ‘pag nainis itong theater owners, kapag hindi mo na-swayed ang feelings nila, negosyo ‘yan eh.

“Kung patuloy sila na malulugi every year, baka sabihin nila, mabuti pa na maglabas sila ng Hollywood films kesa sa Tagalog.

“This is a business. What’s wrong with ­trying to make money? Even these indies want to make money.

“‘Wag nila akong bolahin na ayaw nila ng pera.

“Ang hindi ko lang gusto, ang hindi ko matanggap. Laging nagsasalita ang indies na this is the best festival ever.

“I admit that we have to improve mainstream but this is not the best festival ever because when you say best festival, you have to think in terms of income.

“Our income went down drastically so how can it be the best festival ever?” ang tanong ng isa sa mga nirerespeto na haligi ng pelikulang Pilipino.

Charo, suportado ang showbiz career

ng mga apo…

Ang Pambansang Baeby na si Baste at ang Concio sisters na sina Julia at Talia ang mga celebrity endorser ng Bench Baby Cologne at pormal sila na ipinakilala sa mall show na ginanap sa activity center ng Glorietta 2 noong Sabado.

Sina Julia at Talia ang mga apo ni Charo Santos, ang Chief Content Officer ng ABS CBN.

Dumalo si Charo sa event bilang suporta sa kanyang mga apo na introducing noon sa 2015 Metro Manila Film Festival movie na All You Need is Pag-Ibig.

Sa magkapatid, si Julia ang puwedeng maging singer dahil may talent siya sa pagkanta.

Si Talia naman ang puwedeng sumunod sa yapak ng kanyang lola dahil alam niya kung paano makukuha ang atensyon ng audience.

Malaki rin ang potensyal ni Baste na maging mahusay na singer dahil may tono ang boses niya.

Si Ryzza Mae Dizon ang naalaala namin nang mag-perform si Baste sa event na ‘yon dahil pareho sila ng orientation.

Hindi makakapag-perform nang maayos si Baste kung wala itong coach, ang nanay niya na matiyaga na nagsesenyas sa kanya ng mga dapat gawin at sabihin habang kumakanta siya.