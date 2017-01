THE SOURCE: PORNSITES, BAWAL NA SA PINAS!

Malaki ang dapat ipagpasalamat kay President Rodrigo Duterte ng mga artista na may video scandal dahil wala nang access sa mga adult website ang mga Internet user sa Pilipinas na resulta ng desisyon ng pamahalaan na i-block ang mga pornsites.

Mapapanatag na ang kalooban ng mga artista at ng mga ordinaryong mamamayan na sangkot sa video scandals dahil hindi na kakalat pa ang mga panoorin na nakasira sa mga reputasyon nila, naging dahilan para hindi sila makatulog nang mahimbing at nagbigay sa kanila ng matinding trauma.

Nagkaroon din noon ng kampanya laban sa mga porn website ang mga nakaraan na administrasyon pero hindi sila nagtagumpay.

“This website has been ordered blocked under authority of the Philippine Government pursuant to Republic Act 9775 or the Anti-Child Pornography Law” ang babala na bumulaga sa mga Internet user na tumatangkilik sa mga adult website na ipinaharang ng pamahalaan ni President Duterte.

Edu, Master Bluffer na sa GMA!

Ang magbabalik-telebisyon na Celebrity Bluff ang next project sa GMA 7 ni Edu Manzano na huling napanood sa primetime drama series na Someone to Watch Over Me.

Si Eugene Domingo pa rin ang host ng popular game show ng Kapuso Network pero may mga pagbabago na magaganap sa timeslot at format.

Magiging daily program na ang Celebrity Bluff at mapapanood ito pagkatapos ng Eat Bulaga. Most likely, sa March 2017 ang pilot telecast ng programa at mag-uumpisa ang twice a week taping sa huling linggo ng Pebrero.

Malaki ang participation ni Edu sa Celebrity Bluff dahil siya ang gaganap na Master Bluffer.

Witty at subok na ang husay ni Edu sa pagpapatawa kaya tiyak na malaki ang maitutulong niya para lalong gumanda at maging exciting ang Celebrity Bluff.