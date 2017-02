THE SOURCE: NAGBATI DAHIL SA PERA

A case of damned if you do, damned if you don’t. Kapwa hinuhusgahan at bi­nabatikos sina Erich­ Gonzales at Daniel Matsunaga dahil sa pagkakasundo nila, alang-alang sa show sa Amerika, pagkatapos ng kanilang kontrobersyal na paghihiwalay.

Dapat maintindihan ng detractors nina Erich at Daniel na naging propesyonal lamang sila, kahit labag sa kalooban, dahil mas magi­ging malaki ang problema kung hindi nila itutuloy ang kanilang 2-night show sa isang casino sa Brooks, Ca­lifornia.

Unfair na tawagin na mukhang pera sina Erich at Daniel dahil tinanggap nila ang US show bago pa man sila naghiwalay.

Pera ang ipinagpipilitan na ugat ng split up ng dalawa na itinanggi nila. Ngayong nagkasundo sina Daniel at Erich para sa kanilang show sa Amerika, pera pa rin ang sinasabi na dahilan. Saan sila lulugar?

Postscript: Hindi nakatulong ang paglalabas ng litrato nina Daniel at Erich habang nasa NAIA sila at naghihintay ng US flight nila dahil inisip ng mga sarado ang isip na gimmick ‘yon para paingayin ang kanilang show sa California. Sapat na ang official statement na inilabas ng Star Magic na nag-usap at nagkaayos ang dalawa , isang araw bago sila lumipad sa Amerika.

CATRIONA, ITUTULOY ANG SINGING CAREER!

Ang mangyayari sa partnership ng Cory Quirino Global Quest Inc. at ng Viva Group of Companies ang isa sa mga itinanong namin kay Cory Quirino dahil binitiwan na nga nito ang Philippine franchise ng Miss World.

Naganap noong June 2016 ang contract signing nina Quirino at Boss Vic del Rosario ng Viva Group of Companies.

Kasama sa napagkasunduan nila na magiging talent ng Viva Artists Agency ang mga winner at runner up ng Miss World Philippines kaya marami ang nagtatanong sa resulta ng partnership nila dahil sa pagbibitiw ni Quirino bilang national director ng Miss World Philippines.

Si Catriona Gray ang huling Miss World Philippines winner sa ilalim ng pamamahala ni Quirino kaya may exclusive contract siya sa Viva. Hindi man siya nanalo sa Miss World 2016, balak ni Catriona na i-pursue ang pangarap niya na maging singer, sa tulong ng Viva.

“ She’s still under contract with Viva and Cory Quirino Global Quest Inc.,” ang sabi ni Quirino nang makausap namin siya.





“Sabi ni Boss Vic, kung hindi para sa atin, hindi para sa atin Cory. Kung gusto mo na mag-focus sa ibang mga proyekto mo, okey lang sa akin. Dapat ‘yung puso mo, nasa trabaho mo, sa gusto mong gawin,” ang kuwento ni Quirino tungkol sa pag-uusap nila ni Boss Vic.

“There’s two other projects that I really want to accomplish for the country but as of now, Catriona’s contract is still with Viva and CQGQ Inc.,” ang pahayag ni Quirino na suportado ang panawagan na muling sumali si Catriona sa ibang beauty pageant dahil sa kanyang paniniwala na malaki ang tsansa ng dalaga na manalo sa international beauty contest, sa kabila ng malungkot na karanasan sa Miss World noong December 2016.