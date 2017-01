THE SOURCE: MMFF 2016, FLOP!

Ang box office gross ng ­Metro Manila Film Fes­tival mula noong 2009 hanggang 2015 ang magpapatunay na pinakamababa ang ­kinita ng 42nd Metro Manila Film Festival o MMFF 2016 sa kabila ng mga press release na nagtagumpay ito.

Noong 2009, P437.6 million ang ­kabuuan na box office gross (December 25, 2009 to January 7, 2010) ng pitong pelikula na ipi­nalabas sa mga sinehan.

At P530,000,000 ang gross ng MMFF 2010, P636,792,513.57 ang gross ng MMFF 2011, P767,800,000 ang gross ng MMFF 2012, P999.302 million ang MMFF 2013, P1.014 billion ang MMFF 2014 at P1.020 ­billion ang gross ng MMFF 2015.

Kung pagbabasehan ang record ng 7-year gross ng MMFF, flop na maituturing ang MMFF 2016 na kumita lamang ng P373.3 million mula December 25, 2016 hanggang January 3, 2017.

Meant To Be, ala-Meteor Garden?

Ngayong gabi ang pilot telecast ng Meant To Be, ang primetime teleserye ng GMA 7 na pinagbibidahan ni Barbie Forteza at reunion project nina Manilyn Reynes, Tina Paner at Sheryl Cruz.

Leading men ni Barbie sa ­romantic comedyserye ng Kapuso Network sina Ken Chan, Addy Raj, Ivan Dorschner at Jak Roberto.

Ayon sa isang nakapanood sa pilot episode ng Meant to Be, maikukumpara ang plot nito sa ­Meteor Garden, ang 2011 Taiwanese drama na kinabaliwan noon ng mga Pinoy at nagpasikat nang ­husto kina Barbie Hsu, Ken Chu, Vic Zhou, Vanness Wu at Jerry Yan.

Coincidentally, Barbie rin ang pangalan ng lead actress ng Meant to Be at may Ken din na mapapanood sa bagong primetime program ng GMA 7 na mula sa ­direksyon ni LA Madridejos.

Donnalyn, hindi mahalay na tomboy!

Tomboy ang role ni Donna­lyn Bartolome sa Darkroom, ang horror movie ng Viva Films na may playdate sa January 18, 2017.

Ang newcomer na si Rose Van Ginkel ang “love interest” ni ­Donnalyn sa Darkroom pero sumusumpa ang singer-actress na hindi mahahalay ang mga eksena niya bilang tomboy pero challenging ang karakter na ibinigay sa kanya ng direktor na si Pedring Lopez.





Sa tunay na buhay, conservative si Donnalyn, kahit medyo sexy ang mga damit na isinusuot niya sa kanyang mga show.

May kuwento na hindi dumalo si Donna­lyn sa wrap party ng Darkroom cast noong December 7, 2016 dahil hindi siya umiinom ng alak kaya pinili niya na umuwi ng bahay.

Farewell party ni Obama, star-studded!

Mga sikat na Hollywood celebrity ang dumalo sa farewell ­party nina US President Barack Obama at First Lady Michelle Obama na ginanap sa White House noong Biyernes ng gabi.

Ang ­mag-asawang George at Amal ­Clooney, Beyonce, Meryl Streep, Tom Hanks, Gwyneth ­Paltrow, Olivia ­Wilde, Jennifer Hudson , John Legend, Jay-Z, ­Stevie Wonder, Oprah ­Winfrey at Paul McCartney ang ilan sa mga invited guests sa farewell party ng Obama couple.

Ipinagbawal sa loob ng White House ang mga cellphone ­camera kaya ipinagkatiwala muna ng mga celebrity sa Secret Service ang kanilang mga gadget bago sila pumasok sa party venue.