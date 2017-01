THE SOURCE: MAXINE, MALABONG MAGING ‘MISS U’…

Cast member ng Viva Films’ Swipe si Bb. ­Pilipinas Universe 1982 ­Maria Isabel Lopez, isa sa mga kontro­bersyal na kandidata sa kasay­sayan ng Bb. Pilipinas. Si Isa­bel ang official representative ng ating bansa sa 31st Miss Universe na ginanap sa Lima, Peru noong July 26, 1982.

Gaya ni Miss Universe 1969 Gloria Diaz, naniniwala si ­Isa­bel na dapat gumamit ng interpreter si Maxine Medina, ang official delegate ng Pili­pinas sa 65th Miss Universe.

“Kung hindi naman confident ‘yung candidate natin na sumagot on her own, puwede ka naman gumamit ng interpreter.

“Ngayon, kung ma-eexpress mo ang sarili mo well in English then pwede naman.

“Wala pa naman tayong ­history na ang candidate is kumuha ng ­interpreter, in so many decades, winning major titles around the world. If ever, ngayon na lang.

“So if Maxine is not confident enough and she wants to get one, it’s really up to her. Wala naman batas na nagbaba­wal. I mean, ang dami naman title holders na ­Hispanic, ang salita nila with interpre­ter pero if you’re confident enough na masasagot mo ‘yung question, then you don’t need one. ‘Yun lang naman ‘yon.

“There’s nothing wrong if ­Ma­xine gets one but if you can get away with it without getting one, that’s better,” ang opinyon ni ­Isabel tungkol sa isyu ng paggamit ni Maxine ng interpreter.

“Well, sabi nga ni ­Gloria, it’s one in a million chance. That’s a very realistic point of view kasi alam mo naman ang pageants, ­parang lotto ‘yan.

“Kahit sabihin mo na ang ganda-ganda ng candidate natin, puwede ka pa rin na hindi mag-place kasi it all depends on the set of judges.

“So being the host country, alam na natin na lagi nilang binibigyan ng puwesto, kung host country ka, parang nasa Top 10 ka lang kasi host country, ‘di ba?





“Huwag naman nating sabihin na ‘O kaya lang naman nila ginawang ano ‘yan dahil host country tayo.’ No, Maxine naman is deserving to be in that Top 10,” ang mahaba na sagot ni Isabel nang tanungin tungkol sa tsansa ni Maxine na magkaroon ng puwesto sa 65th Miss Universe.

At any rate, tiniyak ni Isabel na manonood siya ng grand coronation ng Miss Universe sa Mall of Asia Arena sa darating na Lunes.

“Manonood ako kasi banned na nga ako sa Araneta Coliseum, hindi pa ako manonood sa Miss Universe?” ang sabi ni Isabel na matagal nang may feud kay Mrs. Stella Marquez de Araneta, ang founder ng Bb. Pilipinas Charities Inc.

Sa kabila ng hindi nila pagkakaunawaan ni Mrs. Araneta, tumatanaw si Isabel ng malaking utang na loob sa BPCI.

“Ako I have no regrets sa life ko. If I will have a second life, I would always want to be a beauty queen kasi I owe it a lot to my title.

“‘Yung mga na-achieve ko in my life, I owe it to the beauty title, no matter what how painful the experiences are, I owe it to Bb. Pilipinas Charities Inc.

“I became a better actress. I became a better person. I became a better artist so I would still want a title…” ani ng isa sa mga pinaka-witty at mata­lino na beauty queen na produkto ng Bb. Pilipinas.