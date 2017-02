THE SOURCE: MAJA-PAULO at LIZA-ENRIQUE, BAKBAKAN SA V-DAY!

Ang I’m Drunk, I Love You ang isa sa mga nakinabang sa live telecast ng 65th Miss Universe noong Lunes dahil sunud-sunod ang pagpapakita sa trailer ng pelikula nina Maja Salvador at Paulo Avelino na mapapanood sa mga sinehan simula sa February 15, 2017.

Marami ang naintriga at nag-isip na mahal ang ibinayad ng mga producer ng I’m Drunk, I Love You para maipalabas ang trailer ng pelikula sa Miss Universe telecast na siguradong pinanood ng libu-libong Pilipino.

Nasagot ang mga sari-sari na espekulasyon nang makausap namin ang isang staff member ng I’m Drunk, I Love You na nagsabi na ang Solar Entertainment Corporation ang distributor sa mga sinehan ng first movie pro­ject together nina Paulo at Maja.

Ang Solar Entertainment Corporation ang media partner ng 65th Universe dahil nabili ng kompanya ni Wilson Tieng ang karapatan para sa live coverage ng grand coronation ng beauty pageant kaya nabigyan ng magandang exposure ang trailer ng I’m Drunk, I Love You.

Ang My Ex and Whys ang makakatapat ng I’m Drunk, I Love You sa box office dahil sa February 15 din ang playdate ng pelikula ng Star Cinema na pinagbibidahan ng loveteam nina Liza Soberano at Enrique Gil.

“I’m just happy na maraming pelikulang lu­malabas. Siguro nagkataon lang talaga na this is the perfect date para maglabas ng pelikula dahil Valentine’s Day.

“But I’m happy regardless if it’s mainstream or indie, nakakagawa tayo ng mas maraming pelikula para makatulong sa mga bagong direktor at makagawa ng mas maraming trabaho para sa ibang tao,” ang reaksyon ni Paulo tungkol sa tapatan na mangyayari sa pagitan ng I’m Drunk, I Love You at My Ex and Whys.

“Natutuwa ako na maraming pelikulang Pilipino na nagagawa ngayon. Masaya ako na ngayon, part ako ng I’m Drunk, I Love You at hindi lang Star Cinema ang gumagawa ngayon ng magagandang pelikula.

“Maraming iba na gumagawa ng indie films. Ang importante po ay gumagawa tayo ng magagandang pelikula para ma-share natin sa ating mga kababayan,” ang pahayag naman ni Maja.