THE SOURCE: KAPALPAKAN SA MISS U!

Hindi nag-iisa si Miss Universe Philippines Maxine Medina sa pagkakamali nito noong Lunes sa kanyang sagot sa question and answer portion sa grand coronation ng 65th Miss Universe na ginanap sa Mall of Asia Arena.

Ilang minuto ­matapos ipasa ni Miss ­Universe 2015 Pia Wurtzbach ang korona kay Miss Universe 2016 Iris ­Mittenaere, naglabas ang Bangkok Post ng headline news na “Miss Thailand finishes fourth as Miss France is the New Miss Universe.”

Apparently, may nagsabi sa editorial staff ng leading broadsheet sa Thailand na mali ang kanilang headline kaya pinalitan ito ng “Miss Thailand makes final 6 before her quest ends.”

Alam ng ­lahat ng mga nanood ng 65th Miss ­Universe ang ­katotohanan na ­hindi nagkaroon ng ­puwesto si Chalita ­Suansane na isa sa mga pinapaboran na manalo kaya ­umasa siya pero naligwak sa announcement ng Final 3 na naging dahilan ng kanyang pag-iyak nang magkita sila ng nanay niya.

Mali rin ang report ng 24-Oras tungkol sa ­plano na pagbabakasyon ni Maxine at ng kanyang “non-showbiz” boyfriend na si Marx Topacio pagkatapos ng 65th Miss Universe.

Hindi “non-showbiz” si Marx ­dahil bukod sa pagiging ­model, lumalabas siya sa mga teleserye ng ABS-CBN at mga pelikula ng Star ­Cinema.

“Bago pa man ang pageant, isa na si Miss France sa mga maugong ang pa­ngalan at sinasabing front runner mula sa mga kandidata sa Europa,” ang report ni Micaela Papa sa Monday night edition ng State of the Nation pero kontra ito sa pahayag ng anchor na si Jessica Soho na “Matatandaan na wala si Miss France sa listahan ng likely winner o ‘yung tinatawag nila na fearless forecast.”

Between Papa and Soho, ang huli ang accurate ang report dahil wala ang pangalan ni Mittena­ere sa listahan ng mga hinuhulaan na maging successor ni Pia.

MISS KENYA, TINAWAG NAMISS KABISOTE!

Marami ang nanghinayang ­dahil hindi ­maganda ang sagot ni Miss ­Universe Kenya Mary Esther Were sa question and answer segment ng 65th Miss Universe.

Nakuha ni Were ang simpatiya ng audience dahil sa malungkot na kuwento ng buhay niya at sa kanyang malalim at makabuluhan na sagot sa pag-uusap nila ni Steve Harvey nang una siyang tawagin bilang isa sa Top 13 candidates ng beauty pageant.





Pero nasubok ang husay at talino ni Were sa question and answer ­dahil sa kanyang malabnaw na sagot sa tanong na “What are you most excited about and what are you most concerned about the presidency of Donald Trump?”

Lumitaw ang katotohanan na hindi masyadong pamilyar si Were sa current events at magaling lamang na ­magsalita kapag tungkol sa mga sariling karanasan ang topic kaya kapani-paniwala na Miss Kabisote o rehearsed din ang kanyang mga sinasabi.

Iba pa rin ang talino at galing sa pagsagot na ipi­nakita ni Sushmita Sen nang sumali at manalo ito na Miss Universe na ginanap sa ating bansa noong 1994.

Pero habang nagkaka­edad, mapapansin na ­hindi na on point ang mga sinasabi ni ­Sushmita dahil paliguy-ligoy at ­marami nang palabok ang pagsasalita niya sa mga interbyu sa kanya.