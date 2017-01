THE SOURCE: INTERPRETER FOR MAXINE!

Lumalakas ang pa­nawagan na gumamit ng interpreter si Miss Universe Philippines Ma­xine Medina sa question and answer segment ng 65th Miss Universe, kung sakali na pala­rin siya na makapasok sa semi-finals ng grand coronation na magaganap sa Mall of Asia Arena sa January 30.

Kahit sinasabi ng language trainer ni Ma­xine na handang-handa na ang dalaga sa pagsali dahil malaki na ang improvement ng speaking skills ng Philippine bet, iba pa rin ang confidence na ipinakikita ni Maxine sa tuwing nagsasalita ito sa wikang Pilipino sa mga interbyu sa kanya sa mga news program.

Sa isang pana­yam kay 2010 Miss Universe 4th runner up Venus Raj, inamin nito na hiniling niya na bigyan siya ng interpreter sa 59th Miss Universe pageant pero hindi pumayag ang Bb. Pilipinas Charities Inc. dahil kilala ang Pilipinas bilang English speaking country.

Pero Tagalog ang ginamit ni Anthea Robles sa question and answer ng Bb. Pilipinas noong 1988.

Hindi kaagad nakapagsalita si Robles sa tanong ng Bb. Pilipinas emcee na si Jim Paredes na “Supposing that the people you meet abroad could not tell a Filipino apart from other Asian, what would you do to enable them to tell the difference?” na si­nagot niya ng “Gagawin ko ‘yung kung ano ako.

I’m a Filipino. Ipapakita ko sa kanila na Pilipino ako. Na kung ano ako ngayon, ‘yun ako.”

Ang buong akala ng Araneta Coliseum audience, hindi magkakaroon ng beauty title si Robles dahil sa pagsagot niya sa wikang Pilipino pero siya ang nag-uwi ng Bb. Pilipinas-International crown.

Sa second attempt ni Pia Wurtzbach na magkaroon ng beauty title noong 2014, Tagalog ang tanong sa kanya ni Senator Sonny Angara kaya sumagot din siya sa sariling wika.

“Ano ‘yung pinakamagandang leksyon na maituturo ng isang babae sa buong mundo?” ang tanong ni Angara kay Pia na sinagot nito ng “Ang isang leksyon na maituturo ng isang babae sa buong mundo ay ‘yung tiwala sa kanyang sarili. ‘Yung intuition po na tinatawag natin.

“Kapag meron ka pong intuition, alam mo po sa sarili mo kung saan mo ilulugar ang sarili mo sa mundo, kahit hindi ka sigurado sa nararamdaman mo o sa naiisip mo pero kung alam mo sa intuition mo then magiging successful ka po sa kahit anong gawin mo sa buhay mo.”





May matutunan si Maxine sa naging sagot ni Pia dahil mas kilala niya ang sarili. Siguradong malakas ang intuition ni Maxine na magiging komportable siya at makakasagot nang maayos sa Q&A ng 65th Miss Universe kung gagamitin niya ang Filipino language.