THE SOURCE: ‘Die…’ ni Paolo, hataw agad sa takilya!

Hindi naging hadlang ang Signal No. 2 kahapon sa Metro Manila at sa ibang probinsya dahil kay ­Typhoon Nina para hindi lumabas ng bahay at manood ng mga pelikula na official entry sa 42nd Metro Manila Film Festival ang mga Pilipino.

May mga kakilala kami na maaga na nagpunta sa mga mall para panoorin ang Die Beautiful, ang ­award-winning movie ni Paolo Ballesteros at ang ­Babae sa ­Septic Tank 2: ­Forever is Not Enough na ­na­ngunguna sa mga ­listahan nila.

Ibinalita sa amin ng Die Beautiful director na si Jun Lana na malakas ang first hour ng pelikula niya kaya maligaya si Mother Lily Monteverde, ang distributor sa mga sinehan ng Paolo Ballesteros starrer.

Malungkot ang artista ng isang indie movie na official entry sa 42nd Metro Manila Film Festival dahil hindi palabas sa mga sinehan sa probinsya ang pelikula nila pero showing pa rin doon ang The Super Parental Guardians, ang blockbuster comedy movie nina Vice Ganda at Coco Martin.

Dismayado naman ang isang kaibigan namin na excited na panoorin sa bayan nila sa Mindoro ang mga filmfest entry, gamit ang festival passes na ibi­nigay sa kanya dahil hindi siya nakauwi.

Kanselado ang mga biyahe ng ferry boats mula sa Batangas pier patungo sa Mindoro noong Christmas Eve dahil kay Typhoon Nina kaya marami ang stranded. Napilitan ang kaibigan namin na bumalik sa Maynila at malungkot na ginunita ang Pasko nang nag-iisa.

Lungkot din ang naramdaman ng mga nagmamalasakit sa local movie industry dahil nasaksihan nila na hindi tinangkilik ang ibang mga filmfest ­entry na para sa kanila ay isang patunay na ­hindi pa handa sa pagbabago sa mga klase ng pelikula na panonoorin ang manonood, lalo na ang masang ­Pilipino na may allergy sa mga quality movie.

Ang masang Pilipino na mas gusto na panoorin ang mga pelikula na simple ang kuwento, mababaw ang plot pero nagpapatawa sa kanila nang todo kaya sulit na sulit ang ibinayad nila sa box office.

Float ni Paolo, waging-wagi!

Ang float ng Die Beautiful ang hinuhulaan na mananalo na Best Float sa Gabi ng ­Parangal ng 42nd Metro Manila Film Festival na magaganap sa December 29 sa Kia Theater.

Ang Brazil carnival inspired float ng Die Beautiful ang isa sa mga pinaka-popular sa publiko sa Parade of Stars ng MMFF noong Biyernes.





Ang float na sinakyan ni Paolo ang nakinabang nang husto sa ginanap na parada dahil sa dami ng mga free publicity at shares sa social media.

Si Angel Diesta, ang production designer ng Die Beautiful ang gumawa ng float at siya rin ang designer ng Best Float sa 41st Metro Manila Film Festival, ang float ng Buy Now, Die Later ng Quantum Films.

Effective ang make up transformation ni Paolo dahil ang karakter niya sa Die Beautiful na si Trisha Echeverria at hindi siya ang nakita ng mga nanood sa parada.

Sa tunay na buhay, may isang babae na Trisha Echeverria ang pangalan, ang Canadian born actress na isinilang sa Santiago, Chile at kasing-ganda ng mga subject ng make up transformation ni Paolo.

‘Septic’ ni Eugene, palaban din sa best float!

May mga nagsasabi na ang float ng Ang Babae sa Septic Tank 2: Forever is Not Enough ang dapat na manalo na Best Float dahil tunay na sasakyan ng Malabanan Services ang ginamit ng Quantum Films sa parada.

Malaki ang participation ng Malabanan Services vehicle sa Septic Tank 2. Mahirap makalimutan ang makatotohanan ng pagganap ni Eugene sa last frame ng pelikula niya na nakakatawa mula umpisa hanggang katapusan.

Hindi imposible na magkaroon ng Part 3 ang Septic Tank 2 dahil hangga’t may mga pelikulang Pilipino, hindi ­mauubusan ng mga bagong idea at kuwento na pagbabasehan ng mga parody ang writer na si Chris Martinez at ang direktor na si Marlon ­Rivera.