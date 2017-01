THE SOURCE: DASAL AT MISA PARA KAY MAXINE!

Kahit hindi idi­neklara na special holiday ngayon, holiday sa Pilipinas ang pakiramdam ng fans ng mga beauty pageant dahil dumating na ang araw na pinakahihintay nila, ang grand coronation ng 65th Miss Universe sa Mall of Asia Arena.

May mga kakilala kami na hindi papasok sa trabaho para lang mapanood ang telecast ng 65th Miss Universe.

May mga nag-check in sa mga hotel para sa kanilang Miss Universe party at para hindi maabala ang panonood nila sa TV.

Hindi kami magtataka kung magkakaroon ng kilos protesta sa ­labas ng Mall of Asia and Arena ang grupo na tutol na idaos sa Pilipinas ang 65th Miss Universe para iparamdam na relevant sila, kahit hindi pinansin ng publiko at umani pa ng mga batikos ang kanilang pag-aalburoto noon na laban sa nasabing beauty ­pageant.

GLORIA, INAABANGAN NG BASHERS!

May mga nagdarasal at nagpamisa para manalo si Maxine Medina dahil sa matinding kagustuhan nila na mapatunayan na maling-mali si Miss Universe 1969 Gloria Diaz sa statement nito na saling-pusa ­lamang ang bet ng Pilipinas sa 65th Miss Universe.

AY, NATAKOT?

“Sige na nga, I was just joking. Maxine is the one talaga who is going to win.

Oh, ok na ba sila?” — Gloria

Nakahanda sa pag-atake ang haters at bashers ni Gloria kapag nanalo si Maxine pero naturally witty at intelligent ang Miss Universe 1969 dahil sa isang radio interview, nagsalita siya ng “Sige na nga, I was just joking. Actually, Maxine is the one talaga who is going to win. Oh, ok na ba sila? Bakit, si ­President Rodrigo Duterte nga nagbabago ang isip eh ‘di ako rin?”

Hindi kami naniniwala na mas marami ang ­basher ni Maxine sa sariling bayan dahil nakakahigit pa rin ang mga nagmamahal at sumusuporta sa kanya.

Nangingibabaw ang balita na hinihiya at binabatikos si Maxine ng mga kapwa Pilipino dahil ‘yon ang binibigyan ng espasyo at pansin ng lahat.

Bakit? Dahil para sa karamihan ng mga ­Pilipino, higit na entertaining at exciting na basahin ang mga maaanghang at kontrobersyal na pahayag pero kung susuriin na mabuti, mas marami ang mga nagmamahal at sumusuporta sa Filipina beauty queen na nagpakitang-gilas sa preliminary competition ng 65th Miss Universe.

Makitid lang ang pang-unawa at negativity ang pinaiiral ng iba sa mga unsolicited advice kay ­Maxine na dapat na gumamit siya ng interpreter sa ­question and answer, kung sakali na mapili siya na semi-­finalist. Sarado ang kanilang mga isip sa katotohanan na concern at hindi bashing ang mga payo kay Maxine na gumamit ito ng interpreter.





At dahil walang kakayahan ang mga tinutukoy namin na ma-distinguish ang pagkakaiba ng mga salita na concern at bashing, sila ang may ­kailangan ng interpreter, hindi si Maxine na nananatiling ­composed, natatawa at naniniwala sa aming sinabi na nag-aaway-away na ang mga Pilipino dahil sa kanya nang makausap namin siya sa lunch ng PLDT para sa mga kandidata ng 65th Miss Universe.

Big deal ba kung‘di imbitado si VP Leni sa Miss U?

Dapat magpakatotoo at huwag pairalin ng mga supporter ni Vice President Leni Robredo ang pagiging balat-sibuyas dahil hindi invited ang pangalawang pangulo ng bansa sa grand coronation ngayon ng Miss Universe.

Walang rason para gawin na big deal ang hindi pag-iimbita kay Robredo dahil kung nagawa nga na hindi siya imbitahan sa lahat ng mga cabinet meeting simula noong December 5, 2016 na naging ­dahilan ng resignation niya bilang cabinet member o chair ng Housing and Urban Development ­Coordinating Council, sa coronation pa kaya ng 65th Miss ­Universe?

Hindi kabawasan sa pagkatao ni Roberdo ang hindi pag-iimbita sa kanya sa malaking event na magaganap ngayon dahil tulad ng sinabi ng former beauty queen na si Ma. Isabel Lopez, “After all these years, I’ve learned the fact that the world is bigger than Araneta Coliseum and the world is much bigger than the Miss Universe pageant!!”

Kaya sa mga supporter ni Roberdo, huwag n’yo nang gawin na malaking isyu ang hindi ­pag-iimbita sa kanya sa coronation ng 65th Miss Universe ­dahil sa inyong pagmamaktol na ginagawa, nagiging mukhang bitter ang bise presidente, kahit bale-wala sa kanya ang insidente.