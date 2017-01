THE SOURCE: COCO, AYAW MUNA SA BABAE!

Ang gumawa ng pelikula para sa Metro Manila Film Festival at mga television series ang mga plano ni Coco Martin ngayong 2017 dahil isang paraan ito para makatulong siya sa mga kapwa artista na nangangailangan ng trabaho.

“Ngayon po ang hangarin ko, makatulong kahit papaano, sa industriya natin sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng trabaho sa mga kasamahan natin sa industriya na ‘yung iba, nakalimutan na kasi naririyan pa rin sila,” ang sabi ni Coco.

“’Yun po ang gusto kong pasukin ngayon, gusto kong gumawa ng mga TV series, kahit hindi ako ang artista.

“Ngayong 2017, hindi man ako ang artista, gagawa ako ng isang series para honestly, ‘yun ang way ko para mas marami tayong mga tao na matulungan. Puwede naman ako ang mag-produce, at the same time, kapag buo na, saka natin siya ipalalabas sa TV.

“Marami akong mga kaibigan na direktor, mga kaibigang mga artista na puwede kong lapitan, hingan ng tulong, mga galing indie, tapos ‘yung mga artista natin na mga nangangailangan ng tulong, puwede nating hikayatin dito at makapagsimula uli,” ani Coco.

“BAYANI SI FPJ!” — COCO

Kung mabibigyan ng pagkakataon, gusto ni Coco na gumawa pa ng mga pelikula na pinagbidahan ng yumaong aktor na si Fernando Poe, Jr. na itinutu­ring niya na isang bayani.

“Napakaraming pelikula ni FPJ ang gusto kong gawin kasi para sa akin, si FPJ ay isa sa mga hero. Hindi lang siya hinahangaan ko bilang isang aktor dahil sa pamamagitan ng kanyang mga pelikula, ang daming tao ang natutulungan niya, na-i-inspire niya kagaya ko, ng lola ko.

Marami siyang itinuturo na magandang values, ‘yung mga pelikula na ginawa niya.

“Somehow, nagiging daan ako ni FPJ para mabuhay pa rin siya sa puso’t isipan ng mga tao, lalung-lalo na sa mga kabataan.

“Gusto ko, kahit ‘yung pinaka-pamangkin ko na, balang-araw, makikilala pa rin niya si FPJ.





“Sa mga pelikula na ginawa ni FPJ noon, maganda rin kahit hindi ako ang artista. Maganda rin na magawa siya sa mga soap opera kasi maraming magagandang pelikula si FPJ,” ang pahayag ni Coco na hindi priority sa kasalukuyan ang lovelife.

“’Yung lovelife kasi, hindi ko sinasabing hindi ko siya priority. Alam natin po na kapag in love tayo, umiikot ang buong mundo natin pero sabi ko, this time, sa punto ng buhay ko, honestly, mula nang mag-30 ako hanggang ngayon na 35 na ako, naging iba ang priority ko.

“Siguro lagi akong naka-mindset na one day, matatapos din ang lahat nang ito. Kung anuman ang lahat ng opportunity at blessings na dumarating sa buhay ko, iga-grab ko na at ginagawa ko ang pinaka-best ko na aking magagawa kasi kapag natapos ang lahat nang ito, at least, alam ko na nagawa ko ‘yung pinaka-best ko at wala akong pagsisisihan doon.

“Nilalagyan ko naman ng marker ang sarili ko kasi ngayon, hindi naman pabataan ang pag-aasawa o pag-ge-girlfriend. By 40’s, sabi ko, siguradong hahanapin ko rin kasi ‘yun ang bagong turn over ng buhay ko. Kapag 40’s na ako, siguro diyan na ako tutungo.

“Puwede ka naman magmahal, kahit sino. Ibig sabihin, ang pagmamahal naman, hindi sa isang tao lang at kung saka-sakali naman po, actually, alam ko sa sarili ko na magiging proud din siya balang araw sa akin.

“Bakit po? Kasi pinaghahandaan ko ang magiging future namin.

“Siyempre, nare-realize ko rin ‘yon. Kailan ka mag-aasawa, mag-aanak kasi tumatanda ka na? Ang sarap kaya ng anak mo, magiging barkada mo lang?

“Napakasarap no’n pero kung ang sarili ko lang ang iisipin ko, ang mga kapatid ko, ang buong pamilya ko at mga pinsan ko, ako po ‘yung inaasahan nila.

“More than sa sarili ko, bago ko isipin ang sarili ko, mas iniisip ko na prayoridad ‘yung pamilya ko.

“At kung saka-sakali na magkaka-girlfriend ako, ‘yun din po ang ituturo ko sa kanya. Hindi ko siya mamadaliin, ang ituturo ko sa kanya kung paano mabuhay kasi may pamilya din siya dahil alam ko na oras na kinuha ko na siya, ‘yun ang bagong yugto ng buhay namin. Dapat para sa amin na lang ‘yon,” ang mahaba na paliwanag ni Coco nang tanungin siya tungkol sa estado ng lovelife niya.