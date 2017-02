THE SOURCE: CESAR AT DIEGO, SIRA NA ANG REPUTASYON!

Tweet on Twitter

Dalawang klase ng father and son relationship sa showbiz ang nasaksihan ng publiko noong Miyerkules, ang pagmamahal ni former Senator Bong Revilla Jr. sa kanyang ama, si ex-Senator Ramon Revilla, Sr. at ang silakbo ng galit ni Diego Loyzaga laban sa tatay niya na si Cesar Montano.

Hiniling ni Bong sa Division 1 ng Sandiganbayan na payagan siya na makalabas mula sa kanyang detention cell sa Camp Crame para mabantayan niya ang ama habang sumasailalim ito sa operasyon sa St. Luke’s Medical Center sa Bonifacio Global City.

For humanitarian reasons, pinagbigyan ng Sandiganbayan ang hi­ling ni Bong na taos-puso ang pasasalamat dahil naipadama niya sa ama ang kanyang pagmamahal sa gitna ng kritikal na sitwasyon at pagsubok.

Hindi perfect father si Mang Ramon pero mapalad siya sa pagkakaroon ng anak na kagaya ni Bong na nagpakita ng unconditional love at ni minsan, hindi natin nabalitaan na nilapastangan ang kanyang mga magulang.

Hindi rin perpektong ama si Cesar, pero hindi ito na­ngangahulugan na hindi na siya dapat igalang ng kanyang mga anak.

Deleted na ang mga social media post ng mga pangungutya ni Diego kay Cesar pero hindi na mabubura sa isipan ng mga tao ang kawalan ng respeto niya sa sariling ama.

Kung talagang malaki ang sama ng loob ni Diego kay Cesar, maraming paraan para maiparating niya ang nararamdaman, puwede siyang tumawag sa telepono, magpadala ng mga text message o personal na puntahan ang kanyang ama sa opisina nito sa Tourism Promotions Board.

Pero pinili ni Diego na gamitin ang social media kaya pareho niyang sinira sa isang iglap at sa pamamagitan lamang ng isang “click” ang mga reputasyon nila ni Cesar.

Sa ginawa ni Diego, pareho sila ni Cesar na binabatikos ng mga tao na nagpapaapekto sa mga showbiz controversy na muling nagpapatotoo na ang mga artista rin ang gumagawa ng mga isyu na ikasisira nila na epekto ng kanilang pagsusumbong sa social media na pinamumugaran ng mga ruthless at insensitive people.

Normal na nagkakaroon ng tampuhan ang mga magulang at ang kanilang mga anak kaya balewala ang mga paninira ni Diego kay Cesar kung ikukumpara sa mabigat na paratang noon na inabuso ng aktor ang kanyang mga anak na babae pero ibinasura ng korte ang kaso dahil sa kawalan ng probable cause at mga ebidensya.





Hindi man perpektong ama si Cesar, dapat na iginalang siya ni Diego dahil ito ang utos at gusto ng Diyos, ang igalang natin ang ating mga magulang, kahit may mga pagkukulang sila.

Naging marahas si Diego sa paghuhusga, pero tiyak na darating ang araw na maiintindihan niya na para sa kanyang sariling kapakanan at proteksyon ang ginagawa ni Cesar.

Kung malalaman ng mga nakikisimpatiya kay Diego ang tunay na dahilan sa hindi nila pagkakaunawaan ng kanyang ama, siguradong maiintindihan nila ang pinanggagalingan ni Cesar.